Polícia confirma que corpo encontrado em São Sebastião é de adolescente

O corpo encontrado em estado de decomposição na semana passada foi identificado pela polícia como Samuel Coutinho Ferreira, adolescente de 17 anos que estava desaparecido havia 10 dias, no bairro São Bartolomeu, em São Sebastião.

O corpo do jovem foi localizado sobre tijolos por moradores em uma área de construção, na Quadra 103 do Residencial Oeste. Segundo o delegado Rooney Matsui, da 30ª DP (São Sebastião), as investigações estão sendo realizadas em caráter sigiloso. "Estamos em campo buscando informações. Não há nada de concreto por agora", afirmou. "Esperamos que logo tenhamos boas notícias, com autor(es) identificados e presos. Para assim trazer alguma paz aos familiares", disse.

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Ele explicou, ainda, que a polícia vem trabalhando com afinco desde o início do caso. No último domingo, foi cumprida uma medida cautelar. "Os objetos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia", afirmou o delegado, sem entrar em detalhes. Matsui também pede ajuda à população. "Pedimos que a população utilize o número 197 para qualquer informação que possa ajudar no caso. A ajuda da comunidade será fundamental."