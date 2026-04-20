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Investigação

Polícia confirma que corpo encontrado em São Sebastião é de adolescente

Vítima foi localizada em estado de decomposição e identificada como Samuel Coutinho Ferreira, jovem desaparecido há 10 dias. A polícia investiga a causa da morte

O jovem estava desaparecido havia 10 dias - (crédito: Divulgação/PCDF)
O jovem estava desaparecido havia 10 dias - (crédito: Divulgação/PCDF)

O corpo encontrado em estado de decomposição na semana passada foi identificado pela polícia como Samuel Coutinho Ferreira, adolescente de 17 anos que estava desaparecido havia 10 dias, no bairro São Bartolomeu, em São Sebastião.

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O corpo do jovem foi localizado sobre tijolos por moradores em uma área de construção, na Quadra 103 do Residencial Oeste. Segundo o delegado Rooney Matsui, da 30ª DP (São Sebastião), as investigações estão sendo realizadas em caráter sigiloso. "Estamos em campo buscando informações. Não há nada de concreto por agora", afirmou. "Esperamos que logo tenhamos boas notícias, com autor(es) identificados e presos. Para assim trazer alguma paz aos familiares", disse. 

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Ele explicou, ainda, que a polícia vem trabalhando com afinco desde o início do caso. No último domingo, foi cumprida uma medida cautelar. "Os objetos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia", afirmou o delegado, sem entrar em detalhes. Matsui também pede ajuda à população. "Pedimos que a população utilize o número 197 para qualquer informação que possa ajudar no caso. A ajuda da comunidade será fundamental."

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

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Por Luiz Fellipe Alves
postado em 20/04/2026 16:50
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