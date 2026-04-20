Briga por celular teria motivado ataque com faca em Santa Maria

Ferimentos do vizinho que ajudou a conter a agressora - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

A mulher presa após esfaquear ao menos cinco pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, na QR 118 de Santa Maria, na noite desse domingo (19/4), teria iniciado o ataque após uma discussão motivada por um celular, segundo relato de um vizinho que presenciou a cena e ajudou a contê-la.

De acordo com a testemunha, que preferiu não se identificar, o grupo participava de uma confraternização quando a agressora ouviu a voz de um homem que, segundo ela, estaria com seu aparelho. Ao pedir o celular de volta, a discussão teria se intensificado.

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“Ela pediu o celular, ele aumentou o tom de voz e ela partiu para cima. A gente separou, trouxe ele para fora e ela entrou na casa. Depois, ela voltou e começou a atacar todo mundo”, relatou.

Ainda segundo o vizinho, a situação saiu do controle rapidamente. Pessoas que estavam no local tentaram intervir, mas acabaram feridas. Entre as vítimas está uma criança de 2 anos, atingida durante o ataque. “Quando vi que ela tinha esfaqueado a menina, fui para cima. Não dava para deixar”, disse.

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O homem afirmou que algumas das vítimas eram conhecidas da vizinhança e que estavam reunidas no local momentos antes da agressão. Após os primeiros ataques, a mulher ainda teria saído para a rua, aumentando o número de feridos.

O caso mobilizou equipes da Polícia Militar do Distrito Federal, que foram acionadas inicialmente para uma ocorrência de ameaça com arma branca. Durante o atendimento, os policiais identificaram múltiplas vítimas e prestaram socorro imediato.

Sangue das vítimas no asfalto (foto: Ana Carolina Alves/CB)

A criança ferida foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria, e os demais envolvidos também receberam atendimento médico. A agressora foi contida por moradores e, posteriormente, encaminhada sob custódia para atendimento de saúde antes de ser apresentada à delegacia, onde teve a prisão em flagrante formalizada.

O caso é investigado como tentativa de homicídio pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). As vítimas já tiveram alta médica do hospital.