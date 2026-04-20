Reforma do Estádio Augustinho Lima está em fase final

Renato Junqueira, secretario de Esportes do DF, foi o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (20/04) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Manuela Sá*

Nesta edição especial do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — em comemoração aos 66 anos de Brasília, o programa recebeu o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal (DF), Renato Junqueira. Em entrevista aos jornalistas Mariana Niederauer e Ronayre Nunes nesta segunda-feira (20/04), Junqueira falou que a previsão para a entrega da reforma do Estádio Augustinho Lima é em meados de maio.

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O secretário detalhou que a intervenção inclui a entrega do estádio de futebol, com gramado novo, e a renovação da pista de atletismo, onde treina Caio Bonfim, medalhista olímpico de marcha atlética. De acordo com Junqueira, o espaço era usado de forma muito precária para os treinos do Centro de Atletismo de Sobradinho. “Com toda repercussão e com mérito do Caio, foi possível fazer uma força-tarefa para tirar esse projeto do papel e fazer a nova pista atendendo a todos os padrões internacionais”, afirmou.

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O secretário contou, ainda, que a pasta tem feito parceria com federações internacionais para realizar grandes eventos em Brasília. Como resultado desse diálogo, ele lembrou que, neste mês, a capital sediou o Campeonato Mundial de Marcha Atlética. Essa foi a primeira vez que a competição foi realizada no Hemisfério Sul. “A World Athletics deu para Brasília um voto de confiança”, disse. Na ocasião, Caio Bonfim e a equipe feminina do Brasil ganharam medalhas de bronze.

Para Junqueira, essas conquistas são motivo para trazer mais eventos para a cidade. Ele destacou que, nesta semana, ocorre aqui uma etapa do circuito mundial de beach tennis e, nos próximos meses, a capital sediará diversas competições de artes marciais. “Esses eventos são importantes, porque ajudam na questão econômica da cidade e colocam os atletas de Brasília nas maiores competições”, concluiu.

Assista à integra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates