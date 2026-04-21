Aniversário de Brasília com opções variadas para todas as idades

Sensação de calor e de abafamento vai predominar hoje, no aniversário da capital - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

Brasília completa 66 anos nesta terça-feira (21/4) e, neste quadrado, o que não falta é opção para se divertir — do esporte às atividades ao ar livre. A chuva não deve interferir na celebração. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de temperaturas elevadas e céu com poucas nuvens.

Cedinho, às 5h30, tem início a primeira largada da Maratona Brasília 2026, com percurso de 42km. Parte do calendário oficial do Distrito Federal, a atividade esportiva — que está no quarto e último dia — atrai corredores de todo o país, na área central da capital. Há também circuitos de 21km, 10km, 5km e 3km. Esses, saindo às 6h e às 6h30, respectivamente.

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Já o Zoológico de Brasília contará com uma programação especial aos visitantes hoje. Das 9h às 16h, além de ver os animais do zoo, haverá um espaço lúdico com pintura de rosto, pedal kart, espaço kids, brinquedos infláveis, brincadeiras e a presença de personagens. Os ingressos são gratuitos.

Para quem curte uma imersão no mundo da ciência, educação e tecnologia, o Sesi Lab, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, estará com as portas abertas das 10h às 18h. Neste feriado, os ingressos para a entrada no museu interativo estão de graça. A retirada é por meio do site https://www.ingressosa.com/sesi-lab.

Cultura

Até quarta-feira (22/4), o Cine Brasília conta com um cronograma exclusivo. Serão exibidos 23 filmes, entre comédia, drama, ficção científica e suspense. E tudo sem pagar nada. Hoje, os longas e curtas-metragens serão exibidos em quatro horários. Às 14h, o público pode assistir ao curta-metragem Lé com Cré + O Menino e o Mundo. Às 16h, O Homem do Pau-Brasil. A primeira atração da noite será projetada às 18h15, com Branco Sai, Preto Fica. Por fim, às 20h30, o curta A Entrevista + Que Horas Ela Volta?.

Nesta terça-feira (21/4), das 9h às 21h, o CCBB Brasília entra no último dia de uma programação especial pensada para todas as idades. Haverá exposições, aulas de meditação, oficinas de diversos nichos, shows circense e apresentações de dança. Os ingressos são gratuitos, pelo site www.bb.com.br/cultura, e na bilheteria do CCBB Brasília. O CCBB também disponibilizará um ônibus gratuito, com saída da Biblioteca Nacional.

Clima

Quanto às condições climáticas, não há previsão de chuvas, mas as temperaturas elevadas exigem cuidados. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, as precipitações em pontos isolados, caso ocorram, estão dentro da normalidade.

"Vamos sentir essa sensação de calor, de abafamento. Esta época do ano estamos finalizando o período chuvoso, mas as chuvas são mais pontuais. Então, predomina o calor. Por isso, o cuidado com a hidratação e com a pele", orienta.

Nesta terça, e até o fim da semana, a máxima deve variar entre 29ºC e 30ºC. Já as temperaturas mínimas devem ficar entre 16ºC e 17ºC. Quanto à umidade relativa do ar, a máxima pode atingir 90%.



