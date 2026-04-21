Terceiro dia da Maratona Brasília 2026 reúne atletas para percursos de 5km e 21km

Rasgando a madrugada dessa segunda-feira (20/4), o terceiro dia da Maratona Brasília 2026 reuniu atletas para os percursos de 5km e 21km (meia-maratona) na Esplanada dos Ministérios. As largadas tiveram início às 6h30, com a categoria PcD 21km. O evento é realizado em homenagem ao aniversário de Brasília e do Correio Braziliense e tem provas até hoje.

Entre os corredores, está o tricampeão da categoria PcD nos 21km, Ricardo Melo, 54 anos, que celebrou a vitória com destaque para a estratégia e constância ao longo do percurso. "Saí num ritmo conservador, pensando na volta, que é mais subida. No 10° quilômetro, assumi a liderança e mantive o ritmo entre 4min40s e 4min45s", relatou.

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O atleta, que corre há cerca de três décadas, reforçou a importância da experiência para lidar com o desgaste físico e evitar oscilações durante a corrida. Além do desempenho esportivo, Ricardo enfatizou o papel do esporte na saúde mental e na superação pessoal.

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Em tratamento para controle da ansiedade há mais de cinco anos, ele apontou a prática esportiva como aliada. "O esporte é vida, é combustível, é remédio pra tudo. Estimula a endorfina e ajuda muito."

Com uma deficiência adquirida após um acidente, que limita movimentos do ombro e afeta a biomecânica da corrida, o tricampeão destacou que sua trajetória é marcada por desafios. "Não somos sofredores, somos lutadores. A vida é feita de superações, e cada prova é uma vitória", afirmou.

Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio, comentou, emocionado, sobre a realização de mais uma Maratona Brasília. "O que estamos vendo aqui é muita empolgação por parte dos corredores. Eles estão muito engajados em nossos desafios e em todas as nossas iniciativas", disse. Segundo Miguel, após passar por um período de pausa, a corrida está em sua 4ª edição consecutiva e já registrou 10 mil inscritos ao todo.

Superando os limites impostos pela vida, a atleta Mirene de Souza, 51, conquistou mais uma primeira colocação na corrida de 21km PcD. Com essa vitória, ela se tornou tricampeã consecutiva da prova na Maratona Brasília. O triunfo, para ela, teve ajuda da fé e da preparação. "O psicológico envolve a fé, que é uma coisa muito importante. Deus me manda todos os dias para que eu vença as batalhas, e eu venci mais uma hoje", clamou.

A vitória nos 21km não é suficiente. Hoje, ela vai disputar a maratona completa (42km). O objetivo é seguir acumulando vitórias. "Se Deus quiser, vou conseguir ir superbem", disse. A prova que irá sacramentar a participação de Mirene na edição de 2026 da maratona faz parte de uma das novidades da corrida deste ano: o desafio Brasília Sem Limites, que integra percursos que dobram de distância, começando com 5km e culminando nos 42km. "Eu amo correr. Todo dia é uma vitória para as pessoas com deficiência. Consegui fazer 21km muito bem, agora vou atrás para conquistar essa nova marca", acrescentou.

Além das fronteiras

Vindo de Anapólis (GO), o auxiliar de padaria Pablo Fagundes, 39 anos, ficou em primeiro lugar na prova de 21km, com a marca de 1min12s. O atleta relata que foi a primeira vez que se consagrou campeão em Brasília, mas já é "veterano" de corridas. "Fico feliz de poder vir e conseguir a vitória na prova. É uma conquista muito importante", contou o corredor. "Foi um desafio com muita dificuldade, porque senti muita dor e fiquei cansado, mas, graças a Deus, construí uma vantagem no decorrer do percurso", acrescentou.

Segundo o atleta, a rotina de treino inclui todos os dias na academia, onde fortalece os músculos para a corrida e conta que isso foi o "essencial" para se sair vitorioso. "Às vezes, eu faço um treinamento de dois períodos especialmente para um prova de 21km ou até mesmo uma maratona", declarou Pablo.

O primeiro lugar na corrida de 5km, nessa segunda (20/4), foi para o servidor público Alessandro Pires, 52, que fez a prova em 17m43s. O atleta mora em Valparaíso de Goiás e conta que gostou do trajeto e que se preparou "bastante" ao acordar, às 4h da manhã, para treinar antes do horário de trabalho. "Dessa vez, eu não fiz desafio porque são várias corridas, e a minha carga não suporta, mas eu admiro os atletas que correm provas de 5 a 42km", afirmou. "Só tenho que dizer parabéns aos corredores", exaltou.

O policial federal João Guilherme Oliveira Vieira, 41 anos, garantiu a segunda colocação na prova de 5km com um tempo de 18min25s. Habituado aos trajetos da capital, o corredor contou que liderou boa parte da disputa, mas foi ultrapassado apenas no quarto quilômetro pelo veterano Alessandro. Para ele, o resultado é fruto de uma rotina rigorosa de sete dias de treino semanais, totalizando cerca de 45km por semana. "Acredito que ainda não foi o meu melhor tempo, mas eu corri bem. Vou continuar treinando forte para quem sabe conquistar mais pódios e troféus para a galeria", disse.

Para o policial atleta, a qualidade da organização e a beleza do cenário chamaram a atenção durante a prova. "A Esplanada dos Ministérios é muito bonita, as construções de Oscar Niemeyer. É sempre muito bom correr na minha cidade natal. No final de semana que vem, eu estou em duas provas, sábado e domingo, não é o ideal, né? É bom você ter uma recuperação, mas as provas eram muito boas e eu não podia perder", disparou, entusiasmado.

Força feminina

A experiente corredora Carmem Silva conquistou o tricampeonato no trajeto de 21km. Mesmo sendo piauiense e acostumada com o clima de Brasília, a corredora ainda relatou alguns desafios durante o percurso. "A prova é muito desafiadora, subidas e descidas, e o clima também complica um pouco", afirmou. Apesar dos obstáculos, ela contou com a ajuda do treinador para driblar todas as dificuldades e conseguir alcançar o primeiro lugar. "Eu e meu treinador sempre bolamos alguma coisa para conseguir superar os limites. Por causa disso, consegui essa vitória", disse.

Na prova dos 5km feminino, Katiursola Bertoli, 44 anos, se sagrou a grande campeã. Para a atleta, a marca representa uma conquista inédita. "Foi o meu primeiro pódio geral. Estou muito feliz com a minha conquista, foi muito esforço investido", contou. Apesar do desgaste gerado na primeira prova, a corredora ainda irá enfrentar os 10km hoje (21/4). "Eu vou em busca do pódio novamente. Quero mais uma medalha", comentou, com segurança.

A corredora também não poupou elogios ao trajeto que percorreu. "Eu achei todo o percurso muito bonito. Ele tem, sim, suas dificuldades, mas a organização orientou certinho o caminho e garantiu toda a nossa segurança", elogiou.

Confira a programação:

Percurso 3km: largada às 6h30

Percurso 5km: largada às 6h30

Percurso 10km: largada às 6h30

Percurso 21km: largada às 6h

Percurso 42km: largada às 5h30

Programação cultural

7h às 7h40: Fit Dance Brasília

7h40 às 8h10: Arca de Arabesco

8h10 às 8h50: Street Cadeirante

8h50 às 9h10: Cirqus FY

9h10 às 10h: Afrontasia + Macetada Pagodão

10h00 às 10h20: Deejay + Veejay + Cirqus FY

10h20 às 11h30: Eduardo e Mônica + The Corre

11h30 às 12h50: Deejay + Veejay

* Colaborou Luiz Francisco, estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates