"Maratona movimenta a economia", diz assessor institucional do Correio

A Maratona Brasília, que ocorre de 18 a 21 de abril, mobilizou turistas de todo o Brasil. O assessor de Relações Institucionais da presidência do Correio, Miguel Jabour, celebrou a movimentação da economia local com a realização do evento.

“A quantidade de turistas que veio para Brasília para a maratona já garante o sucesso do evento. É impressionante o tanto de gente que está movimentando a economia, consumindo em restaurantes, ocupando hotéis, etc”, destacou Jabour.

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Além do evento em si, que já é tradicional na cidade, a beleza do percurso também é um dos atrativos aos turistas. “Nós replicamos os moldes da Maratona do Rio, com o diferencial da paisagem, que é o coração de Brasília”, ressaltou.

Nesta terça-feira (21/4), quarto e último dia da Maratona Brasília, os atletas participaram das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A festa celebra os 66 anos de Brasília e do jornal Correio Braziliense, responsável pela promoção do evento. Além da agenda esportiva, a programação inclui aulas de dança e shows.

