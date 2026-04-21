Corredor de 77 anos participa da Maratona Brasília: 'O que me comanda é a mente'

Ainda de madrugada, corredores iniciantes e experientes invadiram o gramado central da Esplanada dos Ministérios, nesta terça-feira (21/4). Entre os participantes no último dia da Maratona de Brasília, o que prevaleceu foi o sentimento de alegria e resiliência, especialmente, com a presença de atletas veteranos que transformam o esporte em exemplo de vida.

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Um deles é José Raimundo Carvalho, 77 anos, que impressiona não apenas pela disposição, mas pela trajetória no esporte. Prestes a encarar mais uma prova, ele compartilhou a motivação que o mantém ativo. “Estou muito bem. Perdi as contas de quantas corridas fiz, mas toda vez é prazeroso”, contou, com orgulho.

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Com 30 anos dedicados à corrida, ele acumula experiências marcantes. “Já fiz duas maratonas e as outras corridas foram de 10km”, relembrou. Para esta edição, optou por um percurso menor. “Hoje eu só vou fazer 5km, o corpo não é mais como antes. Mas o que me comanda é a mente”, acrescentou.

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Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.