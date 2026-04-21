Na Maratona Brasília, marcas apostam em visibilidade e aproximação

A Maratona Brasília 2026 também se consolidou como vitrine para marcas que apostam no esporte como estratégia de aproximação com o público. Patrocinadoras do evento, Guanabara e Três Corações investiram em ativações e presença direta junto aos participantes, aproveitando a visibilidade da corrida que marca os 66 anos da capital.

Representando a empresa Guanabara, Douglas Alvim participou da Maratona de Brasília com um estande de ativação durante o fim de semana e destacou a importância da presença da marca no evento. “Esse é nosso primeiro ano aqui com vocês e a gente já viu a força da Maratona. Já entrou no calendário da cidade, então estamos muito felizes em poder fazer essa parceria e estar juntos nesse dia tão especial”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Douglas ressaltou a relação da empresa com Brasília e o papel do evento em atrair participantes de diferentes regiões. “A nossa sede hoje é em Brasília, então a cidade representa muito para a gente. E conseguimos estar mais presentes com os atletas, já que operamos linhas para várias cidades. Assim, além do público local, também conseguimos trazer pessoas de fora para participar desse grande evento”, completou.

Expansão

Representando a Três Corações, Ilana Almeida destacou a importância da presença da marca em eventos esportivos de grande alcance. "Chegamos sábado e estamos observando o movimento o tempo todo. Participar de corridas como essa é muito importante para a gente, e essa aqui tem um peso ainda maior por acontecer no aniversário de Brasília”, afirmou.

Ilana também ressaltou o crescimento do público ao longo dos dias, com destaque para o domingo, data principal da celebração. “Hoje foi o melhor movimento, é o dia mais popular, então é muito legal estar aqui”, disse. Ela acrescentou que a participação no evento faz parte da estratégia de expansão da marca. “A gente já é uma das maiores marcas de café e quer expandir cada vez mais. Queremos que o público conheça nossos produtos, como o cappuccino e outras opções, e que cada vez mais pessoas consumam”, completou.

Maratona Brasília

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.