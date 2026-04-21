Celina ressalta importância da Maratona Brasília para o calendário da capital

Governadora do Distrito Federal marcou presença no último dia da Maratona Brasília - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), marcou presença na Maratona Brasília na manhã desta terça-feira (21/4). Ela ressaltou a importância do evento, que agora faz parte do calendário oficial de Brasília. “A maratona se confunde com a história de Brasília, trazendo, inclusive, atletas de alta performance. O evento celebra algo que a gente acredita que é a força do esporte”, afirmou a governadora, após premiar os campeões dos 21 km e 42 km.

Leia também: Celina diz que estudos do VLT entre Ceilândia e Taguatinga estão avançando

Celina relembrou o cancelamento das festividades do aniversário de Brasília para direcionar verba para a saúde, mas enalteceu a importância da realização da missa e da maratona. “Correr, rezar e amar. Nós celebramos o aniversário de Brasília correndo, rezando e amando verdadeiramente a nossa cidade”, destacou a governadora.

Leia também: Celina quer ações para ajudar servidores superendividados

Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.