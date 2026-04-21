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Maratona Brasília

Celina ressalta importância da Maratona Brasília para o calendário da capital

A governadora enfatizou que o evento se confunde com a história da cidade e destacou a presença de atletas de alta performance na corrida

Governadora do Distrito Federal marcou presença no último dia da Maratona Brasília - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Governadora do Distrito Federal marcou presença no último dia da Maratona Brasília - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), marcou presença na Maratona Brasília na manhã desta terça-feira (21/4). Ela ressaltou a importância do evento, que agora faz parte do calendário oficial de Brasília. “A maratona se confunde com a história de Brasília, trazendo, inclusive, atletas de alta performance. O evento celebra algo que a gente acredita que é a força do esporte”, afirmou a governadora, após premiar os campeões dos 21 km e 42 km.
Celina relembrou o cancelamento das festividades do aniversário de Brasília para direcionar verba para a saúde, mas enalteceu a importância da realização da missa e da maratona. “Correr, rezar e amar. Nós celebramos o aniversário de Brasília correndo, rezando e amando verdadeiramente a nossa cidade”, destacou a governadora.
Com o slogan "Corra, brasiliense, corra!”, a Maratona de Brasília, promovida pelo Correio Braziliense, se encerra nesta terça-feira (21/04) com as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Aulas de dança e shows também fazem parte da celebração do aniversário de 66 anos da capital e do jornal, inaugurados no mesmo dia.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 21/04/2026 11:43
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