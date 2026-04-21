Maratona de Brasília é marca do aniversário da capital, diz vice-presidente do Correio

Vice-presidente executivo do Correio Braziliense, Leonardo Moisés, diz que a realização da prova no mesmo dia do aniversário de Brasília e do próprio jornal confere um simbolismo especial à iniciativa - (crédito: Mariana Campos/CB)

A Maratona de Brasília, organizada pelo Correio Braziliense, voltou a mobilizar corredores e moradores da capital federal em mais uma edição realizada nesta terça-feira (21/4) no período de comemoração do aniversário da cidade. Com largadas nas primeiras horas da manhã, o evento tem se consolidado como um dos principais encontros esportivos do calendário local.

Segundo o vice-presidente executivo do Correio Braziliense, Leonardo Moisés, a realização da prova no mesmo dia do aniversário de Brasília e do próprio jornal confere um simbolismo especial à iniciativa. “Você ter uma maratona na capital federal, no dia do aniversário de Brasília, no dia do aniversário do Correio Braziliense, acho que são poucas empresas que conseguem proporcionar esse tipo de coisa”, afirmou.

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A atmosfera do evento, de acordo com ele, é marcada pela emoção dos participantes desde o início da prova. “A corrida começa às cinco e meia da manhã, às seis horas da manhã estavam tocando o sino da catedral, e você vê as pessoas, a emoção das pessoas saindo para correr é uma coisa única”, destacou.

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Além do aspecto simbólico, a maratona também se apresenta como uma ferramenta de incentivo à prática esportiva. Moisés ressaltou iniciativas de empresas parceiras que estimulam a participação de colaboradores e familiares, ampliando o alcance do evento. “O atletismo, de uma forma geral, a corrida é muito importante”, disse.

Neste ano, a competição reuniu cerca de 5.500 participantes ao longo de quatro dias de programação. A expectativa da organização é ampliar esse número nas próximas edições, com a meta de alcançar 10 mil corredores em breve.

O crescimento projetado também passa pela inserção da prova em circuitos mais amplos. A intenção é consolidar a Maratona de Brasília nos calendários nacional e internacional, atraindo atletas de alto nível. “Trazer pessoas qualificadas, que estejam no ranking mais elevado, trazer os africanos, kenianos para poderem correr junto conosco aqui”, explicou o vice-presidente.

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Outro impacto esperado é o fortalecimento do turismo esportivo na capital. A presença de competidores de diferentes regiões do país já indica esse movimento. “Você mobiliza as pessoas para virem para a cidade”, observou.

Para a organização, o evento vai além da prática esportiva e se configura como uma oportunidade de movimentar a economia local. “A gente espera que o evento vá crescer, […] ao ponto de nós conseguirmos trazer riqueza para a capital”, afirmou Moisés.

A maratona, segundo ele, representa uma celebração coletiva que une esporte, lazer e identidade local. “É uma alegria muito grande o Correio Brasiliense, junto com a capital federal, conseguir proporcionar um evento dessa grandeza para a cidade e para os brasilienses”, concluiu.