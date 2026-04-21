Vídeo: Capivara é resgatada em estacionamento no Guará nesta segunda

O animal estava saudável e foi solto em uma área apropriada para a vida selvagem - (crédito: Reprodução/PMDF)

Durante a madrugada da última segunda-feira (21/4), uma capivara foi resgatada em um estacionamento no Guará. A captura do animal aconteceu por volta das 5h50 da manhã.

Confira o momento da soltura do animal:

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Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas e localizaram o animal. Segundo a corporação, o animal estava saudável e respondendo a estímulos naturais.

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Após a captura, o animal foi solto em um local adequado para sua sobrevivência. A polícia reforça que, quando um animal silvestre é avistado, é importante acionar a PMDF para que agentes especializados sejam enviados ao local.

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A corporação também aconselha que a população não se aproxime de nenhum animal, e nem tente realizar nenhuma manobra de captura ou manejo.