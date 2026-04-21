Veja os detalhes do acidente com oito mortes na BR-020 nesta terça

Acidente de trânsito no trecho entre o distrito de Bezerra e JK - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Uma tragédia marcou a manhã desta terça-feira (21/4) na BR-020, no Entorno do Distrito Federal. Um grave sinistro de trânsito envolvendo uma van, um carro de passeio e um caminhão matou oito pessoas, entre homens de 34, 35 e 54 anos e mulheres de 36, 61 e 69 anos. Além de ferir outras oito pessoas no km 60 da rodovia, entre o distrito de Bezerra e JK.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a dinâmica da colisão foi violenta e em sequência. Um carro de passeio capotou após o impacto inicial, enquanto a van, que transportava 13 ocupantes e seguia em direção a Brasília, colidiu frontalmente com um caminhão. A força da batida causou grande destruição nos veículos, exigindo uma operação complexa de resgate por parte das equipes de emergência.

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Segundo informações colhidas pelo Correio, no carro estava uma família de Sobradinho. Um familiar que não quis se identificar, afirmou que a esposa e os filhos estão no hospital, sem risco de vida.

Sete das mortes ocorreram entre os ocupantes da van e uma vítima estava no carro de passeio. O motorista do caminhão não se feriu. Outras oito pessoas sobreviveram ao acidente e foram socorridas com ferimentos, sendo encaminhadas para hospitais da região.

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O estado de saúde delas não foi detalhado até o momento. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. A rodovia precisou de interdição parcial para o trabalho da perícia e remoção dos veículos, deixando o trânsito lento e exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

Óbitos

VAN:

JRMP (Masculino) Data de nascimento: 27/05/1991

JRO (Masculino) Data de nascimento: 25/04/1972

ORM (Masculino) Data de nascimento: 20/06/1989

BRS (Feminino) Data de nascimento: NÃO INFORMADO

JMS (Feminino) Data de nascimento: 17/07/1989

2 (não identificada)

FIAT/TORO:

VLF (Feminino) Data de nascimento: 27/06/1965