Ocupantes de van eram da mesma família e voltavam de velório

Ocupantes da van estavam voltavam de velório quando se envolveram na batida - (crédito: Divulgação/CBMGO)

As vítimas do grave acidente que deixou oito mortos na manhã desta terça-feira (21/4), na BR-020, pertenciam a uma mesma família. O grupo, composto por 13 pessoas — incluindo dois motoristas —, morava em São Paulo e havia viajado até o município de Buritirama, na Bahia, para o sepultamento de uma tia. O sinistro ocorreu no Km 60, na região do Entorno, justamente no trajeto de retorno para a capital paulista. No total, sete ocupantes da van e um passageiro de um carro de passeio morreram após a colisão, que também envolveu um caminhão.

No Instituto Médico Legal (IML) de Formosa (GO), o clima é de consternação. Primos das vítimas que residem no Distrito Federal foram os primeiros a chegar ao local após serem avisados por familiares de São Paulo sobre a tragédia. Até o momento, o reconhecimento oficial dos corpos ainda não foi realizado, e os parentes aguardam os procedimentos burocráticos e a identificação técnica para o início dos trâmites de liberação. Além dos oito mortos, outras oito pessoas ficaram feridas e seguem sob cuidados médicos em hospitais da região.

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De acordo com relatos colhidos no local, a van teria perdido o controle por volta das 5h40, invadido a faixa contrária e colidido lateralmente com um Fiat Toro antes de bater de frente com a lateral de um caminhão que seguia no sentido Bahia. O caminhoneiro Carlos Francisco de Queiroz, que saiu ileso, descreveu um cenário desolador, com passageiros presos às ferragens e pertences da família espalhados pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia técnica trabalham para determinar as causas do sinistro.