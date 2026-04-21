BRB detalha negociação de ativos e prevê entrada imediata de R$ 4 bilhões em caixa - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Banco de Brasília (BRB) informou, nesta terça-feira (21/4), que detém R$ 21,9 bilhões em ativos oriundos do Banco Master. Desse total, R$ 1,9 bilhão está sendo absorvido pelo mercado financeiro, referente a carteiras de atacado, varejo, fundos e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Segundo o banco, os R$ 20 bilhões restantes estão em processo de negociação com a Quadra Capital, conforme fato relevante divulgado ao mercado. O valor mencionado corresponde ao chamado “valor de face” dos ativos.

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Considerando o deságio aplicado na operação, o montante efetivamente negociado com a Quadra é de R$ 15 bilhões. Desse total, R$ 4 bilhões serão pagos à vista, enquanto o restante será quitado ao longo do contrato.

De acordo com o BRB, a entrada imediata desses R$ 4 bilhões deve reforçar a liquidez da instituição, além de fortalecer sua estrutura de capital e contribuir para uma gestão mais eficiente dos ativos.

A operação faz parte da estratégia do banco para reorganização e otimização de seu portfólio.