Adolescente de 14 anos está em estado grave após tragédia na BR-020

O acidente matou oito pessoas e feriu outras oito - (crédito: Material cedido/Diário de Formosa)

O estado de saúde das vítimas sobreviventes do grave acidente que vitimou oito pessoas da mesma família na BR-020, na manhã desta terça-feira (21/4), ainda inspira cuidados. Entre os dez feridos resgatados no KM 60, o caso mais crítico é o de uma adolescente de 14 anos. A jovem deu entrada na unidade de saúde em estado grave e precisou ser submetida a uma drenagem torácica de urgência. Devido à complexidade dos ferimentos, ela foi regulada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, com remoção realizada durante a tarde.

Outro sobrevivente, um homem de 38 anos, permanece em estado regular após sofrer múltiplos traumas. Ele se encontra em um leito de sala vermelha e aguarda a realização de uma cirurgia de emergência. O grupo familiar viajava em uma van que saiu da Bahia com destino a São Paulo, após o sepultamento de uma parente, quando o veículo invadiu a pista contrária e desencadeou a colisão com um carro de passeio e um caminhão. No total, oito pessoas morreram no local, sendo sete ocupantes da van.

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O balanço clínico também detalha o atendimento a um idoso de 79 anos, que apresenta quadro estável com ferimentos diversos, e a uma criança de 10 anos, que sofreu uma fratura no braço e segue em tratamento conservador. Outras seis pessoas, com idades entre 25 e 43 anos, seguem sob observação com quadros que variam entre estável e regular, apresentando escoriações e fraturas na face. Uma mulher de 39 anos, que não teve lesões graves, já recebeu alta médica.

As informações foram confirmadas pelo Hospital Estadual de Formosa (HEF), onde as vítimas foram inicialmente estabilizadas pelas equipes assistenciais. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que segue monitorando os pacientes e prestando apoio na regulação de novas transferências, conforme a necessidade de cada caso. Enquanto isso, no IML de Formosa, familiares vindos do Distrito Federal aguardam a liberação dos corpos das oito vítimas da tragédia.