O que se sabe sobre o acidente que deixou oito mortos em Formosa (GO)

Um grave sinistro de trânsito envolvendo uma van, um carro de passeio e um caminhão deixou oito mortos e oito feridos, na manhã de ontem, no km 60 da BR-020, no Entorno do Distrito Federal. A colisão ocorreu entre os distritos Bezerra e JK, em Formosa (GO), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da cidade, que trabalharam no resgate e na organização da via, fortemente afetada pela destruição dos veículos.

A van transportava 13 pessoas, a maioria integrantes de uma mesma família, que moravam em São Paulo. O grupo havia viajado até Buritirama, na Bahia, para o sepultamento de uma parente, e retornava para casa no momento do acidente. Dos ocupantes do veículo, sete morreram. A oitava vítima, Divina Ferreira, 60, estava no carro de passeio, onde viajava uma família do Distrito Federal.

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As vítimas da van identificadas até o fechamento desta edição são Johnes Rodrigues, de 34 anos, filho da mulher que havia sido velada na Bahia; Onildo Rodrigues, de 36 anos, e Ivan Rodrigues, irmãos e primos das demais vítimas; Jacoeleni Mota, de 36 anos; e Benilde Rodrigues, tia dos familiares. Outras duas vítimas foram confirmadas como sendo os dois motoristas da van, que se revezavam na condução do veículo. O condutor da hora do acidente não havia sido identicado. O outro, João Rodrigues De Oliveira, tinha 53 anos.

No mesmo veículo de Divina Ferreira viajavam outros membros da família, moradores de Sobradinho, que sobreviveram ao acidente. O esposo e os filhos da vítima foram socorridos e encaminhados ao hospital, sem risco de vida.

De acordo com informações apuradas no local, a dinâmica do acidente foi violenta e em sequência. A van teria perdido o controle por volta das 5h40, invadido a pista contrária e atingido lateralmente um Fiat Toro. Em seguida, colidiu com a lateral de um caminhão. A força do impacto espalhou destroços, roupas e objetos pessoais pela rodovia. Não havia marcas de frenagem na pista, que é estreita e não duplicada.

Ao todo, 16 pessoas se envolveram no acidente. Oito sobreviveram e foram encaminhadas para hospitais da região. Entre os feridos, há casos que exigem atenção. Uma adolescente de 14 anos está em estado grave e foi transferida para Goiânia após passar por procedimento de emergência. Outros pacientes apresentam quadros estáveis ou regulares, com fraturas e escoriações, enquanto uma mulher já recebeu alta.

No Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, familiares aguardam a liberação dos corpos. O reconhecimento oficial não havia sido concluído até o fechamento desta reportagem. Parentes que vivem no Distrito Federal foram os primeiros a chegar ao local, após serem informados por familiares de São Paulo.

Dor

Para os parentes das vítimas, a dor da perda se misturou ao impacto da notícia repentina. Marionita Souza, prima das vítimas, relatou como a família recebeu a informação. "Foi tenso, porque a gente estava no zoológico. Hoje é aniversário da minha mãe e, do nada, recebemos essa notícia", contou. Segundo ela, a família foi surpreendida pela ligação que informava sobre o acidente e as mortes.

"De repente, recebemos a notícia de que sete pessoas morreram dentro da van, que tombou." Ela explicou que os familiares haviam fretado a van para ir e voltar de São Paulo até a Bahia. No veículo, estavam parentes próximos. "Fora os dois motoristas, os outros 11 eram todos parentes."

Apesar da tragédia, ela informou que dois familiares sobreviveram e passaram por procedimentos médicos. "Um fez cirurgia e a outra, de 14 anos, foi para o hospital de Goiânia para fazer uma cirurgia de emergência, mas eles não estão em estado grave."

Outra familiar, Elizabeth Alves de Jesus Borges, tia de dois sobreviventes, também acompanhava as informações com apreensão. Ela é parente de Patrick e Ramon, que estavam na van e sobreviveram ao acidente. "São trabalhadores", disse sobre os sobrinhos.

Elizabeth contou que os dois moram em São Paulo. "Eles velaram a tia deles e, ontem à tarde, por volta das 18h, pegaram a van de volta para casa. Quando chegou aqui em Formosa, aconteceu essa tragédia."

A tia dos sobreviventes disse que não tem informações detalhadas sobre o estado de saúde deles. Enquanto aguarda notícias, ela se apega à fé. "Agora é oração. Fazendo oração por eles."

Desespero

O motorista do caminhão envolvido no acidente, Carlos Francisco de Queiroz, de 42 anos, descreveu um cenário de destruição e desespero após a colisão. Ele contou que havia saído do Paranoá com o veículo vazio e seguia para Santa Maria (GO), onde carregaria gado. Ainda em choque, relatou a dificuldade de reagir imediatamente diante da cena. "Eu demorei a descer do caminhão. A gente fica em choque. Depois que os bombeiros chegaram é que eu desci. Vi muita tragédia, o pessoal da van gritando e os passageiros ainda lá dentro. Mas não olhei muito, foi uma cena muito horrível", afirmou. Apesar da gravidade do impacto, ele não sofreu ferimentos.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica trabalham para esclarecer o que levou o motorista da van a perder o controle. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência, formando um grande engarrafamento no local.

Esta é a segunda tragédia registrada na rodovia em dois meses. Em fevereiro deste ano, uma colisão entre uma van e um caminhão deixou cinco mortos no km 52 da pista, em Planaltina (DF). O sinistro ocorreu por volta das 5h. Ao todo, 17 vítimas foram atendidas; 11 foram transportadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília. Entre os mortos estavam Ravy Gael da Silva Vogado, de 5 anos; Angelina Silva do Nascimento, 16; Marcela Silva do Nascimento, 15; Everaldo de Oliveira Santos, 52; e Laudenice Vogado de Oliveira, 58. Cinco crianças do sexo masculino, um adolescente do sexo feminino, quatro mulheres adultas, um homem adulto e uma idosa ficaram em estado grave.



