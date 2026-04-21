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Celina Leão joga futevôlei na tarde de feriado

Momento de descontração foi registrado nas redes sociais da governadora do Distrito Federal

Internautas aproveitaram para pedir mais investimentos na saúde do DF nos comentários - (crédito: Reprodução redes sociais)
Internautas aproveitaram para pedir mais investimentos na saúde do DF nos comentários - (crédito: Reprodução redes sociais)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aproveitou o fim do feriado do aniversário de Brasília para jogar futevôlei com amigos. Mais cedo, ela participou da Maratona Brasília 2026.

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“Futevôlei, amigos e boas risadas. Porque no fim das contas, o que faz o dia ser especial são as pessoas que estão ao nosso lado”, publicou Celina, nas redes sociais.

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Nos comentários, apoiadores elogiaram a governadores enquanto críticos utilizaram o espaço para cobrar mais investimentos na saúde do Distrito Federal, levantando pautas como a nomeação de Agentes Comunitários da Saúde (ACS) e enfermeiros pelo GDF.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/04/2026 19:20 / atualizado em 21/04/2026 19:58
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