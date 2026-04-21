Celina Leão joga futevôlei na tarde de feriado

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), aproveitou o fim do feriado do aniversário de Brasília para jogar futevôlei com amigos. Mais cedo, ela participou da Maratona Brasília 2026.
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“Futevôlei, amigos e boas risadas. Porque no fim das contas, o que faz o dia ser especial são as pessoas que estão ao nosso lado”, publicou Celina, nas redes sociais.
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Nos comentários, apoiadores elogiaram a governadores enquanto críticos utilizaram o espaço para cobrar mais investimentos na saúde do Distrito Federal, levantando pautas como a nomeação de Agentes Comunitários da Saúde (ACS) e enfermeiros pelo GDF.
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