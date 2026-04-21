Suspeito de roubo é espancado por moradores após atacar adolescente

Um suspeito de roubo foi agredido por populares no P Sul, em Ceilândia, na tarde desta terça-feira (21/4). Segundo testemunhas, o homem rendeu um adolescente com uma faca e anunciou o assalto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital com sangramentos e múltiplos ferimentos.

O Correio apurou que há poucos dias o suspeito teria entrado na casa do adolescente — que mora com os pais — e furtado uma bicicleta do quintal. Nesta terça, em uma nova ação, rendeu a vítima próximo a uma quadra de futebol.

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Segundo testemunhas, o pai do garoto presenciou a tentativa de assalto e partiu para cima do suspeito. Outros jovens que jogavam bola na quadra também agrediram o homem. De acordo com os bombeiros, foi feito o protocolo clínico e regulação médica. Depois, o encaminhamento ao hospital. O caso é investigado pela Polícia Civil.