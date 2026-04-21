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Saiba quem são as vítimas da tragédia com a van na BR-020

Van levava 13 pessoas que retornavam de velório na Bahia. Adolescente em estado grave segue internada após transferência para Goiânia

Essas são as vítimas que estavam na van: Johnes Rodrigues, Jacoeleni Mota, Benilde Rodrigues, Ivan Rodrigues e Onildo Rodrigues (esses dois últimos são irmãos e primos dos demais. Todos são sobrinhos de Benilde) - (crédito: Reprodução/Buritirama TV)
Essas são as vítimas que estavam na van: Johnes Rodrigues, Jacoeleni Mota, Benilde Rodrigues, Ivan Rodrigues e Onildo Rodrigues (esses dois últimos são irmãos e primos dos demais. Todos são sobrinhos de Benilde) - (crédito: Reprodução/Buritirama TV)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Formosa, trabalha na identificação oficial e no detalhamento das circunstâncias do grave acidente que vitimou oito pessoas na BR-020. Entre os mortos, sete estavam na van que transportava membros de uma mesma família. O grupo retornava para São Paulo após participar do sepultamento de uma parente no município de Buritirama, na Bahia.

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Segundo informações colhidas junto a familiares e autoridades, entre as vítimas que estavam no utilitário estão:

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  • Johnes Rodrigues (34 anos), filho da mulher que havia sido velada e enterrada pela família na Bahia.
  • Onildo Rodrigues (36 anos) e Ivan Rodrigues (idade não informada), irmãos e primos das demais vítimas.
  • Jacoeleni Mota (36 anos), familiar que também estava no veículo.
  • Benilde Rodrigues (idade não informada), tia das outras vítimas identificadas.

Todos os citados eram naturais de Buritirama e residiam em São Paulo. Outras duas pessoas que estavam na van ainda não foram identificadas oficialmente pelos órgãos de medicina legal. A oitava vítima da tragédia era ocupante do veículo Fiat Toro, que também se envolveu na colisão múltipla.

A investigação conduzida pela 2ª DP de Formosa aguarda agora o resultado dos laudos periciais realizados no local do acidente e nos veículos envolvidos. Os exames devem ajudar a esclarecer a dinâmica do sinistro, ocorrido por volta das 5h40 desta terça-feira (21/4), quando a van teria invadido a pista contrária.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 21/04/2026 17:16
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