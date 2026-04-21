Saiba quem são as vítimas da tragédia com a van na BR-020

Essas são as vítimas que estavam na van: Johnes Rodrigues, Jacoeleni Mota, Benilde Rodrigues, Ivan Rodrigues e Onildo Rodrigues (esses dois últimos são irmãos e primos dos demais. Todos são sobrinhos de Benilde) - (crédito: Reprodução/Buritirama TV)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Formosa, trabalha na identificação oficial e no detalhamento das circunstâncias do grave acidente que vitimou oito pessoas na BR-020. Entre os mortos, sete estavam na van que transportava membros de uma mesma família. O grupo retornava para São Paulo após participar do sepultamento de uma parente no município de Buritirama, na Bahia.

Segundo informações colhidas junto a familiares e autoridades, entre as vítimas que estavam no utilitário estão:

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Johnes Rodrigues (34 anos), filho da mulher que havia sido velada e enterrada pela família na Bahia.

Onildo Rodrigues (36 anos) e Ivan Rodrigues (idade não informada), irmãos e primos das demais vítimas.

Jacoeleni Mota (36 anos), familiar que também estava no veículo.

Benilde Rodrigues (idade não informada), tia das outras vítimas identificadas.

Todos os citados eram naturais de Buritirama e residiam em São Paulo. Outras duas pessoas que estavam na van ainda não foram identificadas oficialmente pelos órgãos de medicina legal. A oitava vítima da tragédia era ocupante do veículo Fiat Toro, que também se envolveu na colisão múltipla.

A investigação conduzida pela 2ª DP de Formosa aguarda agora o resultado dos laudos periciais realizados no local do acidente e nos veículos envolvidos. Os exames devem ajudar a esclarecer a dinâmica do sinistro, ocorrido por volta das 5h40 desta terça-feira (21/4), quando a van teria invadido a pista contrária.