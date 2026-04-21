Saiba quem são as vítimas da tragédia com a van na BR-020

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Formosa, trabalha na identificação oficial e no detalhamento das circunstâncias do grave acidente que vitimou oito pessoas na BR-020. Entre os mortos, sete estavam na van que transportava membros de uma mesma família. O grupo retornava para São Paulo após participar do sepultamento de uma parente no município de Buritirama, na Bahia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo informações colhidas junto a familiares e autoridades, entre as vítimas que estavam no utilitário estão:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Johnes Rodrigues (34 anos), filho da mulher que havia sido velada e enterrada pela família na Bahia.
- Onildo Rodrigues (36 anos) e Ivan Rodrigues (idade não informada), irmãos e primos das demais vítimas.
- Jacoeleni Mota (36 anos), familiar que também estava no veículo.
- Benilde Rodrigues (idade não informada), tia das outras vítimas identificadas.
Todos os citados eram naturais de Buritirama e residiam em São Paulo. Outras duas pessoas que estavam na van ainda não foram identificadas oficialmente pelos órgãos de medicina legal. A oitava vítima da tragédia era ocupante do veículo Fiat Toro, que também se envolveu na colisão múltipla.
A investigação conduzida pela 2ª DP de Formosa aguarda agora o resultado dos laudos periciais realizados no local do acidente e nos veículos envolvidos. Os exames devem ajudar a esclarecer a dinâmica do sinistro, ocorrido por volta das 5h40 desta terça-feira (21/4), quando a van teria invadido a pista contrária.