Bombeiros combatem incêndios em casas na Candangolândia e Samambaia

No local do incêndio, em Samambaia, funcionava uma oficina de som automotivo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou equipes para combater dois incêndios em residências na madrugada desta segunda-feira (13/4). Na Candangolândia, as chamas atingiram uma casa na Quadra 07, por volta das 03h51. Cinco viaturas foram empenhadas na ocorrência, na qual os militares encontraram o imóvel tomado por fumaça e fogo.

Durante o combate, as equipes conseguiram resgatar um gato e um cachorro que estavam no interior da residência. Quatro cômodos e duas motocicletas foram danificados pelo incêndio, que foi controlado com o uso de mangueiras pressurizadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um gato e um cachorro que estavam na casa da Candangolândia foram resgatados pelas equipes (foto: Divulgação/CBMDF)

Leia também: Motorista morre após colidir com caminhonete no Paranoá

Já em Samambaia, o incidente ocorreu na QR 417 por volta de 01h01. No local, que funcionava como uma oficina de som automotivo, o fogo se alastrou rapidamente pelo imóvel. Quatro viaturas atuaram no combate para impedir que as chamas atingissem as edificações vizinhas. Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar novos focos.

Nas duas situações, não houve registro de vítimas. Após os trabalhos de rescaldo e ventilação das áreas atingidas, a perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para identificar as causas das chamas. Os locais foram deixados aos cuidados dos proprietários e das autoridades competentes.