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Procurando emprego? Agências oferecem mais de 600 vagas nesta sexta

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Quase mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta quinta (16/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Quase mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta quinta (16/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

 

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As agências do trabalhador encerram a semana com ofertas de 601 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (16/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário está destinado a função de gerente de supermercado, com salário de R$ 5 mil. Ao todo são cinco vagas para a região do Riacho Fundo II. Para disputar as posições não é necessário ter experiência, mas é preciso ter o ensino médio completo. Os salários a partir de R$ 2 mil contemplam vagas de técnico de edificações, soldador, motorista entregador e gesseiro, com áreas de atuação na Asa Sul e Norte e na Zona Industrial Guará.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/04/2026 09:46
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