Procurando emprego? Agências oferecem mais de 600 vagas nesta sexta

Quase mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta quinta (16/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador encerram a semana com ofertas de 601 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (16/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário está destinado a função de gerente de supermercado, com salário de R$ 5 mil. Ao todo são cinco vagas para a região do Riacho Fundo II. Para disputar as posições não é necessário ter experiência, mas é preciso ter o ensino médio completo. Os salários a partir de R$ 2 mil contemplam vagas de técnico de edificações, soldador, motorista entregador e gesseiro, com áreas de atuação na Asa Sul e Norte e na Zona Industrial Guará.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

