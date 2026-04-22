Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (22/4)

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e chance de chuvas no fim do dia - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Nesta quarta-feira (22/4), o dia começou frio, com mínima registrada de 16°C. Com o fim da temporada de chuvas no Distrito Federal, o dia tende a se manter estável e ensolarado, devendo se manter dessa forma ao longo da semana. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o período de seca se aproxima, ao passo que a possibilidade chuva torna-se nula.

O instituto reafirma que o dia deve se manter ameno, com a máxima chegando a 29°C em Brasília. Já a umidade relativa do ar pode variar entre 35% a 40% - variação que ainda segue um padrão confortável, sem alertas para o dia, ou para a semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o meteorologista Danilo Siden, essa porcentagem indica pouco ou nenhum desconforto para a população. "Já nas próximas semanas, com o início da típica seca brasiliense, é possível que os alertas passem a ser emitidos", descreve o profissional.