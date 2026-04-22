Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 70 milhões na quinta (23/4)

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 20h - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Os apostadores da capital terão mais uma chance para buscar o prêmio e o status de novo milionário do país. Os números do concurso 2.999 da Mega-Sena serão sorteados na quinta-feira (23/4), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, realizado no sábado (18/4), as dezenas sorteadas foram: 15, 18, 28, 31, 52 e 58 e nenhum apostador levou o prêmio máximo. O montante está acumulado em R$ 70 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

