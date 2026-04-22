Valdivina tinha 60 anos e foi uma das vítimas da tragédia que deixou mais sete mortos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A oitava vítima do grave acidente ocorrido na manhã da última terça-feira (21/4), na BR-020, foi identificada como Valdivina Lourenço Ferreira. Moradora de Sobradinho, a empresária era proprietária de uma loja de roupas na região administrativa, comércio que administrava ao lado das duas filhas.

No momento da colisão, Valdivina estava acompanhada do marido, de uma das duas filhas e do genro em um Fiat Toro, seguindo em direção a Prado, na Bahia. O sepultamento ocorrerá em Hidrolândia (GO).

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A dinâmica do sinistro, ocorrido no KM 60, revela que o carro da família trafegava em sentido contrário ao da van, que transportava 13 pessoas. Segundo relatos de testemunhas e a perícia preliminar, o utilitário perdeu o controle, invadiu a pista oposta e atingiu a lateral do Fiat Toro, que capotou com o impacto.

Na sequência, a van ainda colidiu frontalmente com um caminhão que vinha logo atrás do veículo de passeio. Enquanto Valdivina não resistiu aos ferimentos, os outros três ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde.

Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020 (foto: Reprodução/Instagram)

Entre os demais sobreviventes da tragédia, um idoso de 79 anos permanece internado em estado estável. Ele apresenta ferimentos diversos pelo corpo e segue sob observação médica para exames de imagem e acompanhamento clínico.

O sinistro, que também vitimou sete membros de uma família paulista que retornava de um velório, mobilizou equipes de resgate de Formosa. A Polícia Civil de Goiás segue investigando as causas que levaram o motorista da van a perder a direção do veículo no trecho próximo ao distrito de Bezerra.



