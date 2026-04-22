Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020

A oitava vítima do grave acidente ocorrido na manhã da última terça-feira (21/4), na BR-020, foi identificada como Valdivina Lourenço Ferreira. Moradora de Sobradinho, a empresária era proprietária de uma loja de roupas na região administrativa, comércio que administrava ao lado das duas filhas.
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No momento da colisão, Valdivina estava acompanhada do marido, de uma das duas filhas e do genro em um Fiat Toro, seguindo em direção a Prado, na Bahia. O sepultamento ocorrerá em Hidrolândia (GO).
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A dinâmica do sinistro, ocorrido no KM 60, revela que o carro da família trafegava em sentido contrário ao da van, que transportava 13 pessoas. Segundo relatos de testemunhas e a perícia preliminar, o utilitário perdeu o controle, invadiu a pista oposta e atingiu a lateral do Fiat Toro, que capotou com o impacto.
Na sequência, a van ainda colidiu frontalmente com um caminhão que vinha logo atrás do veículo de passeio. Enquanto Valdivina não resistiu aos ferimentos, os outros três ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde.
Entre os demais sobreviventes da tragédia, um idoso de 79 anos permanece internado em estado estável. Ele apresenta ferimentos diversos pelo corpo e segue sob observação médica para exames de imagem e acompanhamento clínico.
O sinistro, que também vitimou sete membros de uma família paulista que retornava de um velório, mobilizou equipes de resgate de Formosa. A Polícia Civil de Goiás segue investigando as causas que levaram o motorista da van a perder a direção do veículo no trecho próximo ao distrito de Bezerra.