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TRAGÉDIA

Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020

Valdivina Lourenço Ferreira viajava com o marido, uma filha e um genro para a Bahia. Veículo da família capotou após ser atingido por van que invadiu a contramão

Valdivina tinha 60 anos e foi uma das vítimas da tragédia que deixou mais sete mortos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Valdivina tinha 60 anos e foi uma das vítimas da tragédia que deixou mais sete mortos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A oitava vítima do grave acidente ocorrido na manhã da última terça-feira (21/4), na BR-020, foi identificada como Valdivina Lourenço Ferreira. Moradora de Sobradinho, a empresária era proprietária de uma loja de roupas na região administrativa, comércio que administrava ao lado das duas filhas.

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No momento da colisão, Valdivina estava acompanhada do marido, de uma das duas filhas e do genro em um Fiat Toro, seguindo em direção a Prado, na Bahia. O sepultamento ocorrerá em Hidrolândia (GO).

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A dinâmica do sinistro, ocorrido no KM 60, revela que o carro da família trafegava em sentido contrário ao da van, que transportava 13 pessoas. Segundo relatos de testemunhas e a perícia preliminar, o utilitário perdeu o controle, invadiu a pista oposta e atingiu a lateral do Fiat Toro, que capotou com o impacto.

Na sequência, a van ainda colidiu frontalmente com um caminhão que vinha logo atrás do veículo de passeio. Enquanto Valdivina não resistiu aos ferimentos, os outros três ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde.

Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020
Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020 (foto: Reprodução/Instagram)

Entre os demais sobreviventes da tragédia, um idoso de 79 anos permanece internado em estado estável. Ele apresenta ferimentos diversos pelo corpo e segue sob observação médica para exames de imagem e acompanhamento clínico.

O sinistro, que também vitimou sete membros de uma família paulista que retornava de um velório, mobilizou equipes de resgate de Formosa. A Polícia Civil de Goiás segue investigando as causas que levaram o motorista da van a perder a direção do veículo no trecho próximo ao distrito de Bezerra.

Saiba Mais

  • Em dois meses, treze pessoas morreram em acidentes com vans na BR 020
    Em dois meses, treze pessoas morreram em acidentes com vans na BR 020 Foto: Ed Alves CB/DA Press
  • Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020
    Empresária de Sobradinho é a oitava vítima de tragédia na BR-020 Foto: Reprodução/Instagram
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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 22/04/2026 10:30 / atualizado em 22/04/2026 16:49
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