"Já está resolvido", diz Celina, sobre paralisação dos professores

Governadora explica que criou um grupo de trabalho para cuidar da situação - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A.Press)

Na manhã desta quarta-feira (22/4), a governadora Celina Leão afirmou que a norma que tem causado paralisação dos professores foi suspensa. Ao comparecer ao evento de inauguração do Projeto Gamifica DF, Celina foi questionada sobre a portaria relacionada aos professores temporários, do qual ela relatou já ter criado um grupo de trabalho para cuidar da situação.

O evento foi realizado no Centro de Ensino Integrado, no Cruzeiro, para inaugurar o projeto de jogos. Após o seu discurso, a governadora deu detalhes sobre como a sua gestão tem lidado com a paralisação. Com a data marcada para a próxima quinta-feira (23/4), os professores da rede pública do Distrito Federal protestam em defesa do pagamento integral da jornada de trabalho dos professores.

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Segundo a governadora, a medida anterior — que tem causado revolta entre os profissionais da educação — foi revogada. "Um grupo de trabalho já foi instituído para tratar do tema. Eu ainda convidei o sindicato dos professores para participar desse grupo", descreve.

Ela explicou que a portaria extinta gerava distorções nos pagamentos, criando diferenças difíceis de justificar. A decisão, segundo a governadora, foi suspender a norma e discutir uma solução mais equilibrada. Em relação à paralisação, ressaltou que "é um direito do sindicato", mas avaliou que a questão já está encaminhada.

Uma das razões do porquê a portaria tem sido um problema é com relação à carga horária e remuneração. Atualmente, os profissionais contratados na modalidade temporária representam em torno de 60% dos servidores em regência de classe do DF. O grupo sindicalizado defende o pagamento integral da jornada de trabalho