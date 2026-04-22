TJDFT empossa nova administração e inicia gestão que vai até 2028

Nova Administração do TJDFT toma posse para o biênio 2026-2028 - (crédito: TJDFT/Divulgação)

A nova administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tomou posse nesta quarta-feira (22/4), em sessão solene do plenário, para o biênio 2026-2028.

Foram empossados os desembargadores Jair Soares (presidente), Fernando Antonio Habibe Pereira (1º vice-presidente), Teófilo Rodrigues Caetano Neto (2º vice-presidente) e Arnoldo Camanho de Assis (corregedor). A cerimônia foi transmitida pelo canal oficial do tribunal no YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mesa foi composta por autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo, entre elas o então presidente do TJDFT, Waldir Leôncio Júnior; o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell; a ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi; a governadora do DF, Celina Leão; o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Georges Seigneur; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal, Paulo Maurício Siqueira.

Ao encerrar o mandato, Waldir Leôncio Júnior afirmou que deixa o cargo com “espírito de gratidão” e destacou o papel coletivo na condução do tribunal. “Nenhuma gestão se constrói de maneira isolada”, disse.

Em seu primeiro discurso, Jair Soares afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho das gestões anteriores e associou o prestígio da Corte à qualidade da prestação jurisdicional. Também defendeu o uso de tecnologia, com ressalvas. Segundo ele, a inovação é necessária, mas não pode afastar a dimensão humana das decisões judiciais.

O ministro Mauro Campbell afirmou que o TJDFT “figura entre as melhores instituições judiciais do país” e destacou a cooperação do tribunal com outros órgãos.

A cerimônia marca o início de um novo ciclo administrativo, com foco em continuidade, modernização e eficiência. Participaram magistrados, servidores e convidados.