Acusada de matar o esposo a facadas será julgada nesta quinta (23/4)

Jocasta Weber é suspeita de matar o marido à facadas enquanto ele dormia - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Suspeita de desferir golpes de faca no esposo enquanto ele dormia, Jocasta Paola Weber, 36 anos, será julgada na manhã desta quinta-feira (23/4) no Tribunal do Júri de Águas Claras. Em junho de 2024, Jocasta foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em via localizada em Campo Mourão (PR), supostamente após cometer o homicídio. Levando a filha e o enteado — de 9 e 25 anos na época — e o cachorro da família, ela perdeu o controle do veículo, descendo em ribanceira.

Segundo a acusação, o homicídio teria acontecido em uma chácara, localizada em Vicente Pires. No dia 26 de junho, Jocasta teria esfaqueado Marco Antônio Ferreira, de 44 anos, após ter descoberto uma traição. Em tese, a mulher estaria fugindo para o Paraná, na manhã do dia seguinte (27/6/2024), tentando deixar os filhos com familiares que poderiam cuidar dos dois.

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O que diz a defesa

Em entrevista ao Correio, a defesa de Jocasta afirma que ela viveu sob violência doméstica durante 8 anos. De acordo com o advogado Riths Moreira Aguiar, a acusada está sendo julgada pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

Ainda segundo a defesa, o homicídio tem seu peso, mas a motivação do crime "não é um motivo torpe". "Dever de fidelidade é relevante, do ponto de vista moral. Tanto é que se constitui uma obrigação do casamento, e portanto da União Estável, previsto no código civil", descreve.

O defensor ainda adiciona que, segundo as imagens, a vítima não estava dormindo quando o acidente ocorreu.