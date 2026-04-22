Dois sobreviventes de sinistro em Formosa seguem em estado grave

Destroços ficaram espalhados na via, que foi interditada para o atendimento às vítimas - (crédito: Material cedido/Diário de Formosa)

Passadas mais de 24 horas da tragédia que resultou em oito mortes na BR-020, o estado de saúde de dois sobreviventes ainda exige cuidados intensivos. Entre os nove feridos encaminhados a unidades de saúde, uma adolescente de 14 anos e um homem de 25 anos permanecem internados em estado grave.

A adolescente, que estava na van com familiares de São Paulo, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo o boletim médico mais recente, ela encontra-se no pronto-socorro da unidade, consciente e respirando espontaneamente, mas seu quadro geral ainda é considerado delicado.

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O outro paciente em situação crítica é um homem de 25 anos, que permanece na sala vermelha do Hospital Estadual de Formosa (HEF). Ele sofreu traumas severos e já foi regulado para a especialidade de neurocirurgia, aguardando os próximos passos do tratamento especializado. Além deles, um idoso de 79 anos também segue internado em Formosa. Ele está estável e apresenta diversos ferimentos pelo corpo, mas sem risco iminente de morte.

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As investigações da Polícia Civil de Goiás e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmaram que a van envolvida no sinistro operava de forma irregular, sem autorização para fretamento desde 2023.

O veículo, que transportava 11 pessoas de uma mesma família, além dos dois motoristas, invadiu a pista contrária no Km 60, atingindo o carro da empresária Valdivina Lourenço Ferreira, 60, que não resistiu aos ferimentos. Valdivina foi sepultada na tarde desta quarta-feira (22/4) em Hidrolândia (GO).