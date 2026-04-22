Motoristas que se revezavam na direção de van eram irmãos

Em dois meses, 13 pessoas morreram em acidentes com vans na BR-020 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os dois motoristas da van envolvida na colisão múltipla que deixou oito mortos na BR-020 eram irmãos e foram identificados como Agnaldo Rodrigues de Oliveira, 64 anos, e João Rodrigues de Oliveira, 53. Eles se revezavam na condução do utilitário que saiu de Buritirama, na Bahia, onde participaram de um velório, com destino a São Paulo. No momento do sinistro, era João Rodrigues quem conduzia a van.

O veículo transportava, ao todo, 13 pessoas. Além dos irmãos Agnaldo e João, morreram no local outros cinco familiares: Johnes Rodrigues (filho da mulher que havia sido velada na Bahia), Jacoeleni Mota, Benilde Rodrigues e os irmãos Onildo e Ivan Rodrigues.

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O grupo retornava para casa após prestar as últimas homenagens a uma tia na Bahia. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a van operava de forma irregular, sem autorização de fretamento ou certificado de segurança veicular.

A prefeitura de Buritirama, onde moravam e devem ser veladas cinco das oito vítimas, declarou luto diante da tragédia. "Em meu nome e em nome da prefeitura municipal de Buritirama, quero deixar as nossas condolências aos familiares, pedir a Deus que conforte seus corações e que receba em seus braços de infinito amor aqueles que fizeram a passagem", declarou o prefeito Léo Miranda.

A oitava vítima da tragédia foi a empresária Valdivina Lourenço Ferreira, 60, moradora de Sobradinho, que estava no Fiat Toro atingido pela van. Dois sobreviventes da tragédia permanecem em estado grave em hospitais de Goiás: uma adolescente de 14 anos e um homem de 25 anos.

A 2ª Delegacia de Polícia (Formosa) segue com o inquérito para apurar as responsabilidades do acidente e aguarda os laudos da perícia técnica sobre as condições do veículo irregular.