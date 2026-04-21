Feriado registra casos de violência doméstica e abuso no DF

Uma das vítimas permaneceu mais de 72 horas em cárcere privado após ser abordada na rodoviária - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press))

Nesta terça-feira (21/4), ao menos duas mulheres foram vítimas de violência doméstica no Entorno do Distrito Federal. Enquanto uma das ocorrências foi em Planaltina, a outra foi no Núcleo Rural Capão Comprido. Os autores já possuíam passagens pela polícia por crimes de violência contra a mulher.

Após mais de 72 horas mantendo uma mulher sob cárcere privado, um homem de 49 anos foi preso por violência doméstica. Abordando a mulher na rodoviária, o criminoso se aproximou depois de notar que ela estava emocionalmente abalada. Apresentando-se gentilmente, ele ofereceu ajuda à mulher, que foi levada à residência do autor do crime, em Planaltina.

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Ao chegar na casa do indivíduo, a vítima relata que ele a prendeu no local e começou as investidas e agressões contra ela. Durante três dias, a mulher foi ameaçada e abusada pelo autor, que chegou a exigir pagamentos de valores em dinheiro. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir da residência do assediador, pedindo ajuda aos passantes da rua.

Um deles acolheu a vítima e acionou a PM, que se deslocou até o local para atender a ocorrência. Ao encontrar a mulher em via pública, as equipes foram informadas do incidente e foram atrás do autor, que foi detido. Ainda de acordo com a corporação, o homem tinha passagens na polícia em 2016 e 2019. Em ambos os casos por tentativas de estupro.

O homem foi levado à 16ª Delegacia de Polícia, para que pudessem ser tomadas as providência cabíveis.

Dano à propriedade

No Núcleo Rural Capão Comprido, uma mulher sofreu ameaças de morte do vizinho, de 26 anos. Segundo a vítima, tudo começou quando os dois se desentenderam, por reclamações referentes ao lote. Descontrolado, o homem passou a agir com agressividade, invadindo a casa da mulher.

De acordo com a PM, a vítima relatou que o homem danificou diversas portas do imóvel dela e, cruelmente, matou animais que viviam na propriedade. O autor do crime ainda chegou a agredi-la, atirando um objeto na mulher, o que resultou em uma lesão.

Logo depois, o homem fugiu da residência, pulando os muros para que não fosse encontrado pela polícia. Entretanto, ao ser acionada e escutar a vítima, as equipes iniciaram a procura pelo autor do crime, encontrado-o em um lote vizinho.

Ainda segundo a PM, o jovem já possuía passagens pela polícia por violência doméstica e uso e porte de substâncias entorpecentes. Apesar da resistência inicial, o homem foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia.