Ação educativa para prevenção de incêndios florestais ocorre nesta sexta (24)

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF) promove, entre 8h e 12h desta sexta-feira (24/4), uma ação educativa na feirinha da Quadra 14 do Park Way para conscientizar os cidadãos a respeito da prevenção a incêndios florestais, durante a qual os veículos serão abordados por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

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O objetivo é reduzir os focos de incêndio que ocorrem nas áreas costumeiramente queimadas no Park Way, como a Área de Proteção Ambiental (APA) do Gama e Cabeça de Veado. Trinta estudantes do 5º ano do ensino fundamental do Centro Educacional de Vargem Bonita também comparecerão à iniciativa para conscientizar os motoristas e difundir esse conhecimento em suas respectivas comunidades.

A ação faz parte do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif) da secretaria e conta com o apoio de órgãos como o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Caesb, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília (UnB).