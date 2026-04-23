Desembargadora Maria do Carmo toma posse do TRF1 nesta quinta (23/4)

A Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) marcou, nesta quinta-feira (23/4), a mudança no comando da maior corte regional federal do país. A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso assumiu a presidência para o biênio 2026-2028, tendo ao lado o desembargador César Jatahy como vice-presidente, e o desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira, como corregedor regional da Justiça Federal da 1ª Região.

Realizada no período da manhã, na sede do tribunal, a cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Corte no YouTube e reuniu autoridades dos três poderes. O momento central foi a posse de Maria do Carmo Cardoso, que passa a liderar uma instituição com jurisdição sobre cerca de 73% do território nacional, abrangendo 13 unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal e estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em discurso, Maria do Carmo homenageou seus entes queridos que foram essenciais para que ela pudesse chegar ao cargo — além de descrever partes do seu trajeto que a formou enquanto profissional. Segundo ela, a sua gestão será de continuidade do olhar que compreende as dificuldades e procura por solução dos problemas estruturais "que afetam o cotidiano de quem faz a justiça acontecer", declara.

A cerimônia também foi transmitida ao vivo (foto: Tribunal Regional Federal/Divulgação)

Carmo ainda citou Ruy Barbosa no discurso: "A liberdade não é um fruto de todos os climas, mas a justiça é uma necessidade dos tempos", falou. A desembargadora ainda ressaltou que o direito existe para proteger a pluralidade.

Ainda no evento, a governadora do DF, Celina Leão, destacou o simbolismo da presença feminina em cargos de poder. “A presença dela vai trazer legado. Quando a mulher passa, ela muda as estruturas e agrega valor”, afirmou. Em tom descontraído, Celina também mencionou o perfil ativo da nova presidente e o acompanhamento de projetos em andamento, indicando que a gestão deve ser marcada por atuação próxima e cobrança por resultados.

Além da solenidade, o tribunal informou que mais detalhes sobre a trajetória dos novos dirigentes podem ser consultados na página institucional dos desembargadores em atividade.