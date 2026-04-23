SES realiza campanha de vacinação gratuita na Asa Sul

Campanha de vacinação ocorre neste sábado (25/4), entre 9h e 16h, no Venâncio Shopping - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

Neste sábado (25/4), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realiza uma campanha de multivacinação, entre 9h e 16h, no térreo do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul. A iniciativa tem como objetivo ampliar a imunização contra uma série de doenças e atualizar a caderneta de vacinas de pessoas da região.

A vacinação estará dividida em doses para adultos e crianças. Para adultos, estarão disponíveis as vacinas dT (dupla adulto), hepatite B, tríplice viral e febre amarela. Já para o público infantil, serão ofertadas doses como pentavalente, poliomielite (VIP), pneumocócica 10-valente, rotavírus, meningocócica C, influenza, febre amarela, tríplice viral (SCR), tetraviral (SCRV), hepatite A, DTP (tríplice bacteriana), varicela e covid-19.

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A campanha também contempla os grupos prioritários, com a administração das vacinas contra covid-19 e influenza, de acordo com as diretrizes vigentes da Secretaria de Saúde. A escolha do shopping para a iniciativa ocorreu por conta do alto fluxo de pessoas, o que pode contribuir para o objetivo de ampliar a imunização local. A vacinação é gratuita.