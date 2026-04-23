Ana Paula Habka exalta gestão na PMDF em discurso de despedida

A coronel Ana Paula Habka se despediu, nesta quinta-feira (23/4), do comando-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com um discurso marcado por emoção, balanço de gestão e reconhecimento à tropa. Durante a solenidade de passagem de comando, realizada na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), a oficial destacou os desafios enfrentados ao longo de sua gestão e afirmou ter atuado com firmeza na defesa da corporação. A cerimônia marcou a posse do coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares como o novo comandante-geral da PM.

Em sua fala, Habka agradeceu o apoio do governo local e ressaltou a autonomia recebida para conduzir a instituição. “Quero também registrar minha profunda gratidão ao governador Ibaneis Rocha (MDB) e à nossa governadora Celina Leão (PP). Agradeço pela confiança depositada em mim e no cargo que ocupei. Ter a liberdade de conduzir a PMDF com o apoio de vocês levou a nossa corporação a patamares jamais atingidos”, afirmou.

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A ex-comandante também fez um reconhecimento pessoal sobre seu estilo de liderança, destacando que a firmeza foi necessária diante das demandas internas. “Fui firme, muitas vezes insistente. Alguns diriam até brigona, mas sempre com respeito, pois acreditava e precisava mostrar as necessidades da nossa tropa e da nossa corporação”, declarou.

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Ao relembrar o início de sua gestão, Habka citou o contexto delicado após os atos de 8 de janeiro de 2023, apontando que a recuperação da credibilidade institucional foi uma das prioridades. “Assumi o comando em um dos momentos mais difíceis da nossa história recente. Sabemos que o Oito de Janeiro, em 2023, abalou a trajetória da PMDF. Não tive tempo para digerir o ocorrido. Algo tinha que ser feito naquele momento: recuperar a nossa confiança institucional perante a sociedade e cuidar do nosso policial”, disse.

A coronel também apresentou um balanço das ações desenvolvidas, mencionando investimentos em tecnologia, treinamento e valorização profissional. Segundo ela, os resultados já são perceptíveis. “Hoje Brasília é referência. Somos a segunda capital mais segura de se viver no Brasil. Revisamos nossos procedimentos, treinamos nosso efetivo, inovamos com tecnologia e equipamentos de ponta”, destacou.

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Outra ênfase foi o cuidado com a saúde física e mental dos policiais militares, classificado por ela como prioridade desde o início da gestão. “Reafirmamos um compromisso: cuidar de quem cuida da sociedade. A saúde física e mental da família policial militar deve continuar sendo uma prioridade”, afirmou.

Habka também dedicou parte significativa de sua fala para agradecer integrantes da corporação e colaboradores, destacando o papel coletivo na condução das ações. “Preciso enaltecer toda a equipe que esteve comigo: chefes, diretores, comandantes, oficiais, praças, servidores civis e colaboradores. Foram vocês que tornaram possível cada avanço”, disse.

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Em tom mais pessoal, a ex-comandante mencionou familiares e referências que marcaram sua trajetória na Polícia Militar. “Hoje eu não poderia deixar de lembrar do meu pai, o coronel Chávez. Foi nele que tudo começou. Foi na história dele que encontrei inspiração para a trilha”, declarou.

Ao se dirigir ao novo comandante-geral, coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, Habka desejou continuidade e sucesso na gestão. “A PMDF é e deverá ser sempre uma instituição de Estado. Fazer o que deve ser feito com integridade e justiça será sempre o nosso objetivo. Desejo a você uma gestão exitosa, equilibrada e marcada por grandes realizações”, afirmou.

Encerrando o discurso, a coronel reforçou o orgulho pela corporação e a importância do compromisso com a sociedade. “Que a nossa tropa esteja ao seu lado, apoiando, acreditando e cumprindo com excelência o seu papel”, concluiu.