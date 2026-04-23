Ringue clandestino com adolescentes cobrava até R$ 30 por entrada no Lago Sul

Um ringue clandestino protagonizado por adolescentes e jovens entrou na mira da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de envolvimento em uma série de crimes. A estrutura ilegal funcionava no quintal de uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília, e transmitia os confrontos pelas redes sociais. Investigadores da 10ª Delegacia de Polícia avançam para identificar o responsável pelo esquema.

O caso chegou à polícia após denúncia anônima, feita por uma mulher que se apresentou como mãe de um dos envolvidos. Preocupada, ela afirmou querer entender o que estava por trás da “organização”. A partir disso, os policiais iniciaram o levantamento de provas. No TikTok, reuniram registros do funcionamento do grupo: conversas sobre a organização das lutas, valores de ingresso, nomes e descrições dos lutadores, além de fotos e vídeos dos embates.

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Segundo a investigação, eram cobrados R$ 30 de homens e R$ 25 de mulheres para assistir às lutas. Entre as regras, constava a exigência de idade mínima de 14 anos para entrada. Em uma das mensagens, um dos administradores escreve: “Estamos querendo um narrador também”, indicando o grau de estrutura do evento.

Crimes

Essa seria a segunda vez que a mansão sediou lutas clandestinas entre adolescentes e jovens. O delegado Laércio Rossetto, chefe da 10ª DP, informou que o locador do imóvel foi identificado e prestou depoimento.

O espaço não tinha qualquer estrutura adequada para a prática da atividade, nem suporte médico. “Pode haver crime de lesão corporal, já que o menor não pode consentir validamente. Há também o fornecimento de bebida alcoólica, que é crime, além da exposição ao risco — a chamada periclitação da vida — e indícios de corrupção de menores”, afirmou o delegado.

Segundo Rossetto, parte dos adolescentes ocultava dos pais o local dos encontros. “Uma coisa é o esporte formal, com regras e acompanhamento. Outra é uma luta clandestina, sem controle e com incentivo à violência”, disse.

A polícia segue com as investigações e deve ouvir novos envolvidos nos próximos dias.



