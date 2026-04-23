Inscrições abertas para sessão de cinema acessível com vagas limitadas

As luzes se apagam, o filme começa, e, desta vez, ninguém fica de fora. Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Cine UNA, uma experiência pensada para que todas as pessoas possam viver a magia do cinema de forma acessível, inclusiva e acolhedora. A sessão será realizada neste sábado (25/4), às 18h, com 150 vagas gratuitas disponíveis ao público, com a exibição da animação Encanto, que aborda de forma sensível as diferenças e a singularidade de cada pessoa.
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A proposta é garantir uma experiência de cinema acessível para todas as pessoas, com recursos que ampliam a inclusão, como audiodescrição, legendas e interpretação em Libras. A iniciativa reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura, proporcionando lazer e diversão em um ambiente acolhedor.
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De acordo com a presidente da UNA Parque, a paratleta Andrea Pontes, o evento vai além da exibição de um filme. “O Cine UNA é uma oportunidade de promover lazer, cultura e inclusão. Queremos que todas as pessoas se sintam parte desse momento, com acesso pleno à experiência do cinema”, destaca.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site oficial do projeto.
A ação integra uma série de iniciativas voltadas à acessibilidade cultural, reafirmando a importância de espaços inclusivos que valorizem a diversidade e garantam o direito de todos ao entretenimento.
Serviço | Cine UNA
Data: 25/04/2026
Hora: 18h00
Local: Complexo UNA Parque - SCEN - Setor de Clubes e Esportivo Norte Trecho 2 Lote 13/15 - Asa Norte
Inscrições: https://una.weppy.com.br/inscricoes
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