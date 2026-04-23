Cruzamento do trecho 5 da Epig é liberado

Foi liberado o cruzamento no trecho 5 da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), na altura dos postos de gasolina Petrobras e Shell. O ponto estava interditado para as obras de implantação de corredor exclusivo na região, que seguem nos trechos 5 e 6.

A primeira etapa da obra foi concluída em novembro de 2025, com a entrega do trecho 1 da Epig. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), a via deve ser completamente liberada ainda no primeiro semestre deste ano.

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O secretário de Obras, Valter Casimiro, destacou o comprometimento com o fim das intervenções: “Cada trecho liberado contribui diretamente para melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os transtornos causados pelas intervenções. Estamos trabalhando para entregar toda a via o mais breve possível”.