Neoenergia destaca incentivo ao esporte e celebra participação na Maratona Brasília

A Maratona de Brasília 2026 reforçou, mais uma vez, o papel do esporte como elemento de integração social e promoção da qualidade de vida na capital federal. Entre os patrocinadores do evento, a Neoenergia marcou presença com uma ampla mobilização de colaboradores e ações voltadas ao incentivo à prática esportiva.

Segundo o presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, a participação da empresa vai além do apoio institucional. “É muito bom para a Neonergia estar aqui presente em mais um ano, então a Maratona Brasília 2026 é muito mais que uma corrida, é muito mais que uma prova, é o movimento da cidade, a energia que se move através do esporte. Para nós, é muito importante, é um orgulho muito grande apoiar esse evento”, afirmou.

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A companhia levou mais de 200 colaboradores para a prova, por meio de seu clube de corrida, além de incentivar a participação de familiares. A iniciativa, de acordo com Candian, está alinhada a uma estratégia mais ampla de promoção de saúde e bem-estar. “A gente tem mais de 200 colaboradores participando através do clube de corrida, com seus familiares, através do incentivo ao esporte, o incentivo ao bem-estar, a qualidade de vida. É isso que nos move”, destacou.

O executivo também ressaltou o simbolismo da corrida no contexto das comemorações do aniversário de Brasília. “A Neonergia acredita muito que a energia que nos move está aliado também à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida. É um orgulho muito grande fazer parte, através de uma energia que também transforma vidas”, completou.

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Além da mobilização institucional, a Neoenergia teve destaque no desempenho esportivo. A atleta Mirelle Leite, integrante da equipe da empresa, conquistou resultados expressivos e celebrou a experiência na prova. “Estava perfeito para correr nesse horário. Também agradecer aos organizadores, estava uma excelente organização, a corrida perfeita”, avaliou.

A corredora destacou ainda o apoio recebido e a importância da conquista. “Agradecer também ao time da Neoenergia por me proporcionar estar aqui mais uma vez, me tornando campeã geral do feminino. Isso é um orgulho para mim, e para o time da Neoenergia também, por estar representando nós, mulheres”, afirmou.

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