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Carro elétrico pega fogo em São Sebastião nesta sexta (24)

Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para o local e realizou o atendimento; não houve vítimas

Veículo elétrico pega fogo em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Veículo elétrico pega fogo em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um veículo foi encontrado pegando fogo nesta sexta-feira (24/4), na AG I, quadra 204, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência de incêndio às 04h53, mobilizando três viaturas de socorro para o atendimento.

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No local, os socorristas encontraram o carro modelo BYD Dolphin Plus 310EV em chamas. Os militares realizaram o combate ao incêndio com mangueiras de água. Com à rápida resposta do socorro a ocorrência foi rapidamente controlada.

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Segundo informações da corporação, não há informações sobre a causa do incêndio e não houve vítima.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 24/04/2026 09:41 / atualizado em 24/04/2026 09:42
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