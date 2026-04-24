Carro elétrico pega fogo em São Sebastião nesta sexta (24)

Um veículo foi encontrado pegando fogo nesta sexta-feira (24/4), na AG I, quadra 204, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência de incêndio às 04h53, mobilizando três viaturas de socorro para o atendimento.

No local, os socorristas encontraram o carro modelo BYD Dolphin Plus 310EV em chamas. Os militares realizaram o combate ao incêndio com mangueiras de água. Com à rápida resposta do socorro a ocorrência foi rapidamente controlada.

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Segundo informações da corporação, não há informações sobre a causa do incêndio e não houve vítima.