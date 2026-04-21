Homem é esfaqueado em restaurante comunitário de São Sebastião

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã desta terça-feira (21/4), às 7h45, para atender a uma ocorrência envolvendo uma vítima de arma branca no Restaurante Comunitário de São Sebastião.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um homem com sangramentos na região do ombro e da perna. A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, após avaliação médica, encaminhou a vítima, consciente e orientada, para uma unidade hospitalar.

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Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido e sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar do DF foi ao restaurante levantar as primeiras informações sobre as circunstâncias da ocorrência.

Outros casos

No dia 12 de março, em Brazlândia, um homem foi esfaqueado dentro de um restaurante comunitário. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia. O suspeito foi detido pela Polícia Militar.

Já em Santa Maria, um grupo de jovens depredou um restaurante comunitário no dia 26 de janeiro. Imagens do circuito interno, divulgadas pela Polícia Militar, mostram os envolvidos chutando prateleiras, quebrando pratos e bandejas, além de revirar mesas durante a ação.



