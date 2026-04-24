Mulher sofre traumatismo craniano após ser atropelada em Águas Claras

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada nesta sexta-feira (24/4), na Quadra 103 de Águas Claras. A vítima foi encontrada caída após ser atingida por um veículo Peugeot 3008 Griffe, de cor branca. Ela apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico, com sangramento ativo na região da cabeça, além de relatar dores no braço.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h59 e enviou duas viaturas de socorro ao local. As equipes iniciaram rapidamente os protocolos de atendimento a vítimas de trauma, com avaliação dos sinais vitais, imobilizações necessárias e o transporte prioritário da mulher para uma unidade de saúde.

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O condutor do veículo não sofreu ferimentos. Após o atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.