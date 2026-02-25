Concurso CBMDF: resultado da prova discursiva é divulgado; confira

Raphaela Peixoto

A validade do concurso será de 18 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério do CBMDF - (crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24/2), o resultado definitivo da prova discursiva do concurso público da corporação. A publicação ocorreu após adiamento anunciado na sexta-feira (20/2). O concurso oferece 356 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Também foram publicadas as convocações para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação, além da divulgação das decisões sobre os recursos interpostos contra o resultado preliminar da prova discursiva. Os resultados individuais e as convocações para as próximas etapas também podem ser consultados no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca responsável pela organização do certame.

De acordo com o CBMDF, 45 candidatos foram convocados nesta etapa. A distribuição por modalidade ficou definida da seguinte forma: 172 candidatos na ampla concorrência; 69 pessoas com deficiência; 69 pessoas negras; e 35 pessoas hipossuficientes. Em dezembro do ano passado, a corporação já havia ampliado o número de provas discursivas corrigidas.

Do total, 130 vagas são destinadas a candidatos de nível superior para o cargo de soldado do quadro geral de praças. Também há 20 vagas para bombeiro militar músico, 60 para técnico em enfermagem e 100 para condutor de viaturas. Para esses cargos, a remuneração inicial pode chegar a R$ 8,9 mil. Os editais preveem ainda 23 vagas para oficial cadete, com salário inicial de R$ 15,2 mil, além de outras 23 oportunidades, com a mesma remuneração, destinadas às áreas de medicina, enfermagem, direito e contabilidade.

