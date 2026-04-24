DF terá tempo firme, baixa umidade e dias ensolarados no fim de semana

Bom dia, Brasília! A capital vai enfrentar, neste fim de semana, dias ensolarados, temperaturas elevadas durante a tarde e ausência de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (24/4) os termômetros registraram mínima de 14°C na região de Águas Emendadas e 16°C no Plano Piloto. As máximas devem variar entre 28°C no centro da capital e podem chegar a 30°C em outras áreas do Distrito Federal.

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar, embora ainda dentro de níveis moderados, já começa a apresentar tendência de queda. Os índices devem ficar entre 30% e 40% nos próximos dias, com possibilidade de redução. “A umidade tá começando a ficar progressivamente mais baixa. Pode ser que a gente comece já a ver os números um pouco mais baixas aqui no DF”, explica o meteorologista do Inmet, Danilo Siden.

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O especialista destaca que esse comportamento climático é característico da transição para a estação seca na região Centro-Oeste. “São as condições típicas dessa parte da estação. A gente vai ter mínimas um pouco menores ao longo dos próximos meses e a umidade vai ficando progressivamente menor, principalmente a partir de maio e junho”, disse.

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Siden ainda recomenda atenção aos efeitos do clima seco, especialmente durante o dia, quando a incidência solar é mais intensa. “A gente ainda não está em nível de aviso, mas já estamos ali no limiar das condições. Como vamos ter também céu aberto durante o dia, com poucas nuvens, as condições de insolação ficam mais intensas”, alertou.

Entre as principais orientações estão o aumento da ingestão de líquidos ao longo de todo o dia, mesmo fora de atividades físicas, além de cuidados com a exposição ao sol.