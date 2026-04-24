Jovem denuncia importunação sexual em festa no Setor de Clubes Sul

Uma jovem, de 18 anos, denunciou ter sido vítima de importunação sexual durante uma festa realizada no Setor de Clubes Sul. O caso, que está sob investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM I), ocorreu após ela passar mal durante o evento e pedir ajuda a um homem, 19, que se ofereceu para auxiliá-la. No entanto, em vez de levá-la de volta ao local onde estavam outras pessoas, o suspeito teria conduzido a vítima para uma área mais afastada e cometido o crime.

Leia também: Mulher sofre traumatismo craniano após ser atropelada em Águas Claras

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a denúncia, ao perceber que estava sendo levada para longe, a jovem tentou indicar o caminho de volta, mas o indivíduo não atendeu. Nesse momento, ele a segurou pelo braço com força, causando marcas e lesões. Então, o suspeito realizou toques sem consentimento e chegou a expor o órgão genital. A vítima conseguiu se desvencilhar e correu para pedir ajuda aos amigos, que acionaram o pai da jovem, que formalizou a denúncia por meio de boletim de ocorrência.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil (PCDF) confirmou que um inquérito policial será instaurado para a apuração completa dos fatos. No registro inicial do plantão, a autoridade policial tipificou o caso como importunação sexual, com base no relato de atos libidinosos sem consentimento. "Naquele momento, diante do relato não era uma situação para o encaminhamento ao IML, pois não havia vestígios para serem objetos de exame de corpo de delito, qualquer que fosse", informou.

Leia também: Vence prazo para BRB justificar aporte em sala VIP no Aeroporto de Brasília

No entanto, a corporação ressaltou que essa medida é provisória. "A autoridade policial que irá prosseguir nas investigações no inquérito pode ter entendimento diverso, da prática de outro crime sexual, se as provas colhidas carrearem nesse sentido", acrescentou.

O suspeito ainda será convocado para prestar depoimento no decorrer das investigações. Até o momento, a autoridade policial informou que não fará novos pronunciamentos públicos para preservar o sigilo das investigações e a integridade do processo.