Gato com epilepsia desaparece, e família oferece recompensa

Há duas semanas, a comunidade de Planaltina se mobiliza para encontrar Vladimir, um gato de 5 anos que desapareceu na região da Horta Comunitária, no Buritis III. O animal, com pelagem característica do tipo "frajola" (preto e branco), foi visto pela última vez em 8 de abril. A maior preocupação da tutora, Tamara Naiz, é a condição de saúde do felino, que sofre de epilepsia e depende de remédios controlados diariamente. Sem as duas doses diárias da medicação, o gato corre risco de vida devido à possibilidade de convulsões severas.

Vladimir desapareceu após sair pelos fundos de um lote que estava em processo de cercamento. Por ser um animal criado em ambiente interno e de temperamento dócil, ele não possui experiência de sobrevivência na rua.

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"Estamos em desespero. Ele não sabe se virar, é muito mansinho. Acreditamos que alguém possa ter resgatado e levado para longe por engano", relata Tamara. Vizinhos de chácaras próximas chegaram a avistar o animal logo após o sumiço, mas, desde então, não houve novas pistas sobre o seu paradeiro.

O gato possui sinais marcantes, como manchinhas pretas no nariz e no queixo. A rede de solidariedade local já compartilha informações para auxiliar no resgate, e a família oferece uma recompensa de R$ 400 para quem devolvê-lo em segurança. Qualquer detalhe sobre um gato com essas características em Planaltina pode ser crucial para o tratamento imediato do animal.

Informações sobre o paradeiro de Vladimir podem ser enviadas diretamente para a tutora Tamara pelo telefone/WhatsApp (61) 99188-4854 ou pelo perfil no Instagram @tamaranaiz. A família reforça que o tempo é um fator determinante devido à interrupção do tratamento neurológico.











