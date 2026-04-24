Confira alterações no trânsito neste domingo (26/4)

Trechos da S1 e N1, no Eixo Monumental, serão interditados para corrida neste domingo (26) - (crédito: Detran-DF)

Neste domingo (26/04), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções no Eixo Monumental, devido à Corrida Longevidade Bradesco, e no Guará, onde será realizada a Rua do Lazer do Guará.

Na via S1, a partir das 6h, três faixas próximas ao canteiro central, no trecho entre a Praça do Cruzeiro e a Feira da Torre de TV, serão bloqueadas para veículos. No mesmo esquema, a via N1 também terá três faixas interditadas desde a Feira da Torre de TV até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

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A previsão é de que, até as 9h, as vias sejam liberadas. A largada e a chegada da corrida, que conta com percursos de 5km e 10km, serão na Praça do Buriti.

Já no Guará, das 6h às 17h, os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, serão fechados para a realização da Rua do Lazer do Guará. O Detran-DF também estará presente nas proximidades do evento para controlar o tráfego.



