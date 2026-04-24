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Trânsito

Buraco do Tatu será interditado para manutenção entre 27 e 30 de abril

As revisões programadas do sistema de videomonitoramento serão realizadas em horário com impacto reduzido no trânsito, das 22h às 3h30

Serviços serão realizados entre segunda-feira (27/7) e quinta-feira (30), das 22h às 3h30 - (crédito: - Minervino Júnior/CB/D.A Press )
Serviços serão realizados entre segunda-feira (27/7) e quinta-feira (30), das 22h às 3h30 - (crédito: - Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Buraco do Tatu será interditado para manutenção preventiva do sistema de videomonitoramento. Os serviços serão realizados entre segunda-feira (27/7) e quinta-feira (30), das 22h às 3h30, para diminuir o impacto no trânsito. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). 

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O local é monitorado por seis câmeras. De acordo com o DER-DF, a manutenção mensal é necessária para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários. Aproximadamente 150 mil motoristas dirigem pelo Buraco do Tatu diariamente.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/04/2026 15:49
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