Buraco do Tatu será interditado para manutenção entre 27 e 30 de abril

Serviços serão realizados entre segunda-feira (27/7) e quinta-feira (30), das 22h às 3h30 - (crédito: - Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Buraco do Tatu será interditado para manutenção preventiva do sistema de videomonitoramento. Os serviços serão realizados entre segunda-feira (27/7) e quinta-feira (30), das 22h às 3h30, para diminuir o impacto no trânsito. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

O local é monitorado por seis câmeras. De acordo com o DER-DF, a manutenção mensal é necessária para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários. Aproximadamente 150 mil motoristas dirigem pelo Buraco do Tatu diariamente.