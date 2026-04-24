Buraco do Tatu será interditado para manutenção entre 27 e 30 de abril

O Buraco do Tatu será interditado para manutenção preventiva do sistema de videomonitoramento. Os serviços serão realizados entre segunda-feira (27/7) e quinta-feira (30), das 22h às 3h30, para diminuir o impacto no trânsito. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).
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O local é monitorado por seis câmeras. De acordo com o DER-DF, a manutenção mensal é necessária para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários. Aproximadamente 150 mil motoristas dirigem pelo Buraco do Tatu diariamente.
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postado em 24/04/2026 15:49