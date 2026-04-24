PCDF prende mulher por tráfico de drogas em operação na Asa Norte

A ação ocorreu durante a Operação Petra, focada em impedir o comércio de entorpecentes nas regiões da Ponte do Bragueto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas na Asa Norte. A ação ocorreu durante a Operação Petra, focada em impedir o comércio de entorpecentes nas regiões da Ponte do Bragueto.

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As autoridades realizavam observação na área próxima à Ponte do Bragueto no momento em que observaram intensa movimentação de usuários se dirigindo até a suspeita. Após rápidas trocas de objetos, os indivíduos consumiam a substância adquirida no próprio local. Os policiais abordaram pelo menos dois indivíduos saindo do local, com os quais foram encontradas pedras de crack, o que confirmou a prática de tráfico.

Em sequência, os policiais abordaram a investigada no local. A suspeita tentou fugir, mas acabou detida. Com ela, foram encontradas porções de entorpecentes e R$ 289 em espécie.

A suspeita foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de tráfico de drogas, previsto na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). Caso condenada, poderá cumprir pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.