InícioCidades DF
TRÁFICO

PCDF prende mulher por tráfico de drogas em operação na Asa Norte

Suspeita carregava entorpecentes e atuava perto da Ponte do Bragueto, área já investigada pelas autoridades

A ação ocorreu durante a Operação Petra, focada em impedir o comércio de entorpecentes nas regiões da Ponte do Bragueto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
A ação ocorreu durante a Operação Petra, focada em impedir o comércio de entorpecentes nas regiões da Ponte do Bragueto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas na Asa Norte. A ação ocorreu durante a Operação Petra, focada em impedir o comércio de entorpecentes nas regiões da Ponte do Bragueto.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: "BRB será menor antes de retomar crescimento", diz presidente do banco

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As autoridades realizavam observação na área próxima à Ponte do Bragueto no momento em que observaram intensa movimentação de usuários se dirigindo até a suspeita. Após rápidas trocas de objetos, os indivíduos consumiam a substância adquirida no próprio local. Os policiais abordaram pelo menos dois indivíduos saindo do local, com os quais foram encontradas pedras de crack, o que confirmou a prática de tráfico. 

Em sequência, os policiais abordaram a investigada no local. A suspeita tentou fugir, mas acabou detida. Com ela, foram encontradas porções de entorpecentes e R$ 289 em espécie.

A suspeita foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de tráfico de drogas, previsto na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). Caso condenada, poderá cumprir pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

*João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Tags

Por *João Pedro Zamora*
postado em 24/04/2026 19:23
SIGA
x