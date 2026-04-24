"Gato Louco" é preso após onda de furtos a casas em Sobradinho

A tranquilidade dos moradores de Sobradinho foi restaurada, ao menos no que diz respeito aos furtos que vinham tirando o sono da vizinhança neste mês de abril. A 13ª Delegacia de Polícia, que cuida da região, colocou um ponto final na trajetória recente de um homem de 42 anos, conhecido no submundo do crime pelo apelido de "Gato Louco". O suspeito, que colecionava sete investidas criminosas em menos de um mês, foi preso em flagrante logo após sua última incursão a uma residência. Veja o último furto:

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A fama de "Gato Louco" não era gratuita. O suspeito tem uma "habilidade" peculiar para invadir imóveis, pulando muros e fazendo arrombamentos sem ruídos. A audácia era tanta que ele passava longos períodos dentro das casas, selecionando objetos e valores sem que os moradores, mesmo dormindo a poucos metros, percebessem qualquer movimento. Ao ser questionado pela polícia sobre como conseguia tamanha discrição, ele respondeu com um toque de sarcasmo: “Eu agia ‘descalço’. Habilidade antiga. Mas não posso falar demais. É segredo da ‘profissão’”.

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O delegado Hudson Maldonado, responsável pela operação, detalhou a ficha do suspeito e a frustração da série de crimes. "Ele já tinha passagens por vários furtos, roubos e também por homicídio, estando em prisão domiciliar". A carreira criminosa do detido não é novidade para as autoridades, somando 14 passagens policiais anteriores. Mesmo tendo uma condenação e cumprindo pena em regime domiciliar, o "Gato Louco" decidiu desafiar a sorte.

O delegado Hudson Maldonado foi incisivo quanto ao futuro do suspeito: "Ele agora segue preso em flagrante e provavelmente terá a prisão domiciliar quebrada em razão das condenações anteriores que já possuía. Ao menos sete furtos realizados; ele foi preso pela 13ª DP e deverá passar um bom tempo atrás das grades".