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Brasília sedia encontro para formação de novas lideranças políticas

Após edição em São Paulo, Fundação Juntos Podemos traz à capital encontro de formação política que aposta em novas lideranças para enfrentar os desafios das eleições de 2026

Oficina da Vitória chega ao Distrito Federal nesta quarta-feira (26) - (crédito: Divulgação)
Oficina da Vitória chega ao Distrito Federal nesta quarta-feira (26) - (crédito: Divulgação)

A capital federal recebe, nesta quarta-feira (29/4), a edição 2026 da Oficina da Vitória, um dos principais eventos de formação política do país. O encontro, realizado pela Fundação Juntos Podemos, ocorrerá no Hotel San Marco, a partir das 9h. No local, centenas de lideranças, pré-candidatos e parlamentares do Podemos-DF em uma imersão voltada para o planejamento estratégico das próximas eleições.

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O evento marca um movimento de fortalecimento partidário e aposta na inovação para preparar projetos futuros. Um dos grandes diferenciais desta edição é a introdução de uma Inteligência Artificial exclusiva, desenvolvida para dar suporte técnico e estratégico no desenvolvimento das campanhas e na formação das lideranças do partido. O projeto chega a Brasília após uma edição bem-sucedida em São Paulo, realizada no início deste mês.

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Alinhamento e tecnologia

A cúpula nacional do partido estará presente para ratificar o encontro, incluindo a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e o presidente da fundação, João Lucas, além de integrantes das bancadas federal e distrital. Segundo o presidente do Podemos-DF, Cristian Viana, a iniciativa é vital para sintonizar o partido com os anseios do eleitorado.

Para ele, Oficina da Vitória é um espaço fundamental para alinhar ideias, fortalecer lideranças e preparar o partido e os pré-candidatos aos desafios que virão. Esse tipo de formação ajuda a conectar o partido com a realidade das bases e com o que a população espera da política. 

Com foco em um ambiente político mais técnico e conectado ao futuro, a oficina busca não apenas o engajamento partidário, mas a construção de propostas mais sólidas para o futuro do Brasil. A expectativa é que a forte adesão de apoiadores e figuras públicas consolide Brasília como um polo estratégico para o crescimento da sigla no cenário nacional em 2026 e nos anos que virão.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 26/04/2026 21:00
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