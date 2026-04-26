Brasília sedia encontro para formação de novas lideranças políticas

A capital federal recebe, nesta quarta-feira (29/4), a edição 2026 da Oficina da Vitória, um dos principais eventos de formação política do país. O encontro, realizado pela Fundação Juntos Podemos, ocorrerá no Hotel San Marco, a partir das 9h. No local, centenas de lideranças, pré-candidatos e parlamentares do Podemos-DF em uma imersão voltada para o planejamento estratégico das próximas eleições.

O evento marca um movimento de fortalecimento partidário e aposta na inovação para preparar projetos futuros. Um dos grandes diferenciais desta edição é a introdução de uma Inteligência Artificial exclusiva, desenvolvida para dar suporte técnico e estratégico no desenvolvimento das campanhas e na formação das lideranças do partido. O projeto chega a Brasília após uma edição bem-sucedida em São Paulo, realizada no início deste mês.

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Alinhamento e tecnologia

A cúpula nacional do partido estará presente para ratificar o encontro, incluindo a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e o presidente da fundação, João Lucas, além de integrantes das bancadas federal e distrital. Segundo o presidente do Podemos-DF, Cristian Viana, a iniciativa é vital para sintonizar o partido com os anseios do eleitorado.

Para ele, Oficina da Vitória é um espaço fundamental para alinhar ideias, fortalecer lideranças e preparar o partido e os pré-candidatos aos desafios que virão. Esse tipo de formação ajuda a conectar o partido com a realidade das bases e com o que a população espera da política.

Com foco em um ambiente político mais técnico e conectado ao futuro, a oficina busca não apenas o engajamento partidário, mas a construção de propostas mais sólidas para o futuro do Brasil. A expectativa é que a forte adesão de apoiadores e figuras públicas consolide Brasília como um polo estratégico para o crescimento da sigla no cenário nacional em 2026 e nos anos que virão.